Göztepe rüzgarı! Adım adım Avrupa

Deplasmanda Trabzon ve Alanya'dan sonra Ankaragücü'nü de yenip 3'te 3 yapan Göz-Göz yenilmezliğini 5 maça çıkartırken düşme hattından uzaklaşıp ligin üst sıraları için ümit tazeledi. Hem lig, hem de kupada iddialı konuma gelen İzmir ekibi 49 yıldır hasret kaldığı Avrupa için umut verdi. Deplasmanda 3'te 3 yapmayı başaran Göz-Göz son 5 maçtan 11 puan çıkardı

BURAK HAKERLER Süper Lig'de Göztepe fırtınası dinmiyor. Lige çok kötü bir başlangıç yaparak aldığı istikrarsız sonuçlarla düşme potasına kadar gerileyen Göztepe, son 5 maçta yakaladığı çıkışla Avrupa hesapları yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonzpor ve Alanya'nın ardından Ankaragücü'nü de deplasmanda yenerek ilk kez 3'te 3 yaparken, yenilmezliğini de 5 maça çıkardı.