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rüzgarı!

Göztepe rüzgarı! Adım adım Avrupa
Giriş Tarihi: 9.12.2019

ve Alanya'dan sonra Ankaragücü'nü de yenip 3'te 3 yapan Göz-Göz yenilmezliğini 5 maça çıkartırken düşme hattından uzaklaşıp ligin üst sıraları için ümit tazeledi. Hem lig, hem de kupada iddialı konuma gelen ekibi 49 yıldır hasret kaldığı için umut verdi. Deplasmanda 3'te 3 yapmayı başaran Göz-Göz son 5 maçtan 11 puan çıkardı

BURAK HAKERLER

Süper Lig'de Göztepe fırtınası dinmiyor. Lige çok kötü bir başlangıç yaparak aldığı istikrarsız sonuçlarla düşme potasına kadar gerileyen Göztepe, son 5 maçta yakaladığı çıkışla hesapları yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonzpor ve Alanya'nın ardından Ankaragücü'nü de yenerek ilk kez 3'te 3 yaparken, yenilmezliğini de 5 maça çıkardı.

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