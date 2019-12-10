Göz-Göz koptu geliyor

Ligde sadece son 5 maçlık performanslar göz önüne alındığında sarı-kırmızılılar, topladığı 11 puanla Sivas ve Beşiktaş’ın ardından 3. oldu, devleri arkasında bıraktı. Deplasmanda da 3’te 3 yapan ve yedi haftada 11 puan kazanan İzmir ekibi geçen sezon 3 puanlık performansını geride bıraktı, ilk 5 içinde yer aldı. Camiaya umut aşıladı

BURAK HAKERLER Süper Lig'de son haftaların en iyi çıkış yapan ekibi olarak dikkat çeken Göztepe, koptu geliyor. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü galibiyeti ile de yenilmezliğini 5 maça çıkarırken, son 5 haftalar göz önüne alındığında en çok puan toplayan 3. ekip oldu. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, 11 puan toplayarak büyük bir sıçrama yaptı.