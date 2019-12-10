  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Göztepe > Göz-Göz koptu geliyor

Göz-Göz koptu geliyor

Göz-Göz koptu geliyor
Giriş Tarihi: 10.12.2019

Ligde sadece son 5 maçlık performanslar göz önüne alındığında sarı-kırmızılılar, topladığı 11 puanla ve ’ın ardından 3. oldu, devleri arkasında bıraktı. Deplasmanda da 3’te 3 yapan ve yedi haftada 11 puan kazanan ekibi geçen sezon 3 puanlık performansını geride bıraktı, ilk 5 içinde yer aldı. Camiaya umut aşıladı

BURAK HAKERLER

Süper Lig'de son haftaların en iyi çıkış yapan ekibi olarak dikkat çeken Göztepe, koptu geliyor. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü galibiyeti ile de yenilmezliğini 5 maça çıkarırken, son 5 haftalar göz önüne alındığında en çok puan toplayan 3. ekip oldu. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, 11 puan toplayarak büyük bir sıçrama yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göz-Göz koptu geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN