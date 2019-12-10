Horoz uzun atladı

Son üç maçtan 7 puan çıkartan Denizli 4 sıra birden atlayıp kabus dolu günleri geride bıraktı, gelecek için güven verdi

SEBAHATTİN ALP

Önce evinde Rizespor, ardından deplasmanda Gaziantep'i yenen son maçta ise şampiyon adaylarından Başakşehir'i elinden kaçıran Denizlispor son üç maçtan 7 puan çıkartıp 4 sıra birden atlarken tehlikeli bölgeden uzaklaşıp taraftarlarını rahatlattı. Teknik direktör Yücel İldiz'in 8 maçta 8 puanla düşme hattında bıraktığı Denizlispor'da göreve geldikten sonra 6 maça çıkan teknik direktör Mehmet Özdilek bu süreçte 9 puan çıkartırken takımını 17 puanla 10. sıraya taşıdı. Son maçta Başakşehir önünde müthiş bir mücadele sergileyen Horozlar son dakikada Barrow'un direkten dönen şutuyla üç puanı kaçıran taraf oldu.

ÖZDİLEK: BU TAKIMA GÜVENİN

Küme düşme hattında teslim aldığı Denizlispor'da çıkışa imza atan teknik direktör Mehmet Özdilek, "Bu daha başlangıç. Ama skordan daha önemlisi takımın özgüvenini kazanması. İlk yarının son üç maçında Trabzon (D), Alanya ve Ankaragücü (D) ile oynayacağız. Zor ama bu ekip zoru başaracaktır. Ben ekibime güveniyorum" dedi.



RODALLEGA'YA F.BAHÇE TALİP

SÜPER Lig'de devre arası yaklaşırken transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. İddialara göre Vedat Muriç'e iyi bir alternatif arayan Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'ın raporu üzerine Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega'yı transfer etmek için harekete geçti. Finansal Fair-Play kuralları nedeniyle bütçe sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuya karşılık Ege ekibine takas önerdi. Konuyu değerlendirmeye alan yönetimin teknik direktör Mehmet Özdilek'ten rapor alacağı bildirildi.



YENİ HEDEF TRABZONSPOR

SON maçında Başakşehir'i elinden kaçıran Denizlispor'da gözler Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maça çevrildi. Yeşil-siyahlılarda kart cezalısı olduğu için Başakşehir maçında forma giyemeyen Zakarya Bergdich'in cezası sona ererken, bu maçta dördüncü sarı kartını gören Sackey cezalı duruma düştü. Horozlar'da sakatlıktan çıkan Kibong Mbamba ise bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Tedavisi devam eden Sapunaru'nun durumu ise bugün yapılacak kontroller sonrasında belli olacak. Bu arada Başakşehir maçında bir gol atan, 90+6'da ise bomboş pozisyonda topu direğe nişanlayan Barrow, çok üzgün olduğunu belirterek, "O şut da gol olsaydı kazanacaktık. Düşündükçe kahroluyorum" dedi.