Göztepeli Serdar milli formayı istiyor

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Göztepe'nin orta saha oyuncusu Serdar Gürler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım forması giymek istediğini söyledi.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Göztepe'nin orta saha oyuncusu Serdar Gürler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım forması giymek istediğini söyledi. Serdar, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "20 puana ulaştık.. Yetmemeli bizim için, daha da yukarıya gitmek istiyoruz. Maç maç ilerleyeceğiz, önümüzde Gençlerbirliği maçı var, daha da zor olacak. Herkes her maçta gol atmak ister tabii ki ama belirli bir hedefim yok. Avrupa Şampiyonası tabii ki benim de rüyalarımı süslüyor. Elimden geleni yapmaya çalışacağım, hocamız çağırırsa milli takımda olmak istiyorum. Çağırmazsa da maçları izleyeceğim. Ama olmasak da gidip tribünde izleyeceğiz" dedi. Serdar, yeni stattaki atmosferi merakla beklediğini de sözlerine ekledi.