Yerli malı Göztepe

Süper Lig’de yabancı futbolcu sayısının azaltılması gündemden hiç düşmezken sarı-kırmızılılar bu sezon yerli oyuncularıyla büyük işler başarmaya devam ediyor. Sivasspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte en çok yerli oyuncuya şans veren Göztepe'de bu sezon lig ve kupada atılan 23 golün 18'ine Türk futbolcular imza attı

Göztepe bu sezon Süper Lig'e yerli oyuncularıyla damga vurdu. Son deplasman maçında Ankaragücü'nün Halil Akbunar ve Serdar Gürler'in (2) golleriyle dize getiren Göztepe bu sezon ligin en çok yerli oyuncuya süre veren ekiplerinin başında geldi. Sarı-kırmızılıların ligde ve kupada attığı 23 golün 18'ini yerli oyuncular atarken 5 gol yabancılardan geldi. Göztepe'de Serdar Gürler ve Alpaslan Öztürk 3'er, Berkan, Soner Aydoğdu ve Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok 2'şer, Atınç, Halil, Batuhan ve Efe de 1'er gol attı. Yerli oyuncularının golleriyle hem ligde hem de kupada avantajlı duruma gelen Göztepe'de yabancı oyunculardan Andre Castro ve Napoleoni 2'şer Jerome'nin ise 1 golü var.

YABANCILARDAN 5 GOL

Göztepe eğer lig sadece yerli oyuncularla oynanmış olsaydı puan durumunda Sivas (32 puan), Beşiktaş (28 puan), Antalya (22 puan) ve Fenerbahçe'nin (22 puan) ardından 20 puanla 5. sırada yer alacaktı. Lig sadece yabancı futbolcularla oynanmış olsaydı Göztepe puan durumunda son sıradaki Antalya (7 puan), A.Gücü (9 puan) ve Kayseri'nin (11 puan) bir basamak üstünde 16 puanla 15. sırada yer alacaktı.



HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARI

Göztepe'nin başarılı futbolcusu Serdar Gürler, A Milli Takım'da Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istediğini ifade etti. Gürler kadroya çağrılmaması durumunda da milli takımın maçlarına giderek ay-yıldızlıları destekleyeceğini ifade ederken, "Milli formayı giymeyi kim hayal etmez ki? Ben hep o hayalle mücadele ediyor çok çalışıyorum. Milli Takımımız bana büyük heyecan veriyor, onlarla birlikte olmayı çok istiyorum" dedi. Göztepe'de çok iyi bir hava yakaladıklarını ve çıkışlarının devam edeceğini de söyleyen Serdar Gürler, "Taraftarımız bizi çok iyi motive ediyor. Son maçımda iki gol attım. Çok mutluyum. Tabii ki bizim de dile getirilmese de belirli bir hedefimiz var, o da takımımızla Avrupa'da mücadele edebilmek" diye konuştu.



KOMBİNE BİLETLER TÜKENMEK ÜZERE

Göztepe'de yeni stadyum heyecanı yaşanıyor. Maçlarını uzun süredir 12 bin 500 kişilik Bornova Stadyumu'nda oynayan ve bu durumdan çok da memnun olmayan sarı-kırmızılılar, 2 senedir kendi stadının bitmesini bekliyordu. Yetkililer stadın en geç 17 Ocak'ta kullanıma hazır hale geleceğini açıkladı. İlk kez kapılarını 26 Ocak 2020'de oynanacak olan Beşiktaş maçıyla açacak olan Göztepe'de taraftarlar şimdiden bu maça odaklandı. Kombine biletlerinin satışına Pazartesigünü başlandı. Taraftarların biletlere büyük ilgi gösterdiği biletlerin tükenmek üzere olduğu açıklandı.



14 MAÇTA 20 PUANA 21 MİLYON LİRA PRİM

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü deplasmanda yenerek çıkışını sürdüren Göztepe. son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alıp 11 puan çıkartırken 20 puana ulaşıp kasasını da doldurdu. TFF tarafından bu sezon galibiyet halinde takımlara 2 milyon 764 bin 695 lira verilirken, beraberlik halinde ise bu meblağ paylaşılıyor. Ligin henüz 14. haftasında 5 galibiyet, 5 de beraberlik elde eden Göztepe, şimdiden 21 milyon liraya yakın bir parayı kasasına koymayı başardı. Göz-Göz bu galibiyetlerde kasasına 13 milyon 823 bin, beraberliklerle 6 milyon 910 bin lira para koymaya hak kazandı.



SIRA GELDİ GENÇLER'E

Son üç deplasman maçında Trabzonspor ve Alanyaspor'u 1-0, Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yapan Göztepe, cumartesi günü Başkent'te bu kez Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. İç sahada 7 maçta 9 puan alan İzmir ekibi, deplasmanda aynı maç sayısında 11 puan toplarken dış sahada çok daha iyi bir performans gerçekleştirdi. Rakibini yenip deplasmanda 4'te 4 yapmayı hedefleyen Göztepe dış sahada Galatasaray ve Başakşehir ile birlikte 7 maçta kalesinde 7 golle en az gol yiyen takım.



KALECİ BETO İLE HALİL ANTRENMANA ÇIKMADI

GÖZTEPE'DE sakatlıkları bulunan kaleci Beto, Halil Akbunar, Andre Poko ve Yusuf Talum antrenmanda yer almadı. Beto'nun sağ uyluk üst ön kasında zorlanmaya bağlı ödem saptandığı, Halil Akbunar'ın ise bel bölgesinde zorlanmaya bağlı spazm ve ağrı tespit edildiği bildirildi. Bu futbolcuların görev alıp almayacağı Cuma günkü kontrollerde belli olacak.



PALUT, WALLACE REİS VE MOSSORO'YU OYNATACAK

GÖZTEPE'DE teknik direktör İlhan Palut, kart cezalısı Alpaslan ve Soner'in yerine Gençlerbirliği maçında savunmada Wallace Reis'i, orta alanda da son iki maçta yedek bıraktığı Mossoro'yu oynatacak. Palut, sakat olan Beto ve Halil'in oynayamaması halinde ise kadroda düşündüğü Göktuğ ve Napoleoni'ye ise "hazır olun" mesajı verdi.