Göztepe’den hücum

Golcüleri Eren Derdiyok ve Jerome’den bir türlü istediği verimi alamayan İzmir ekibi, yeni stadında taraftarlarını heyecanlandıracak iyi bir ismi takıma kazandırmak istiyor. Kurmaylar, Stuttgart'da görev yapan Mario Gomez ile birlikte boşta olan Bony, Krasnodar'dan Berg, Fransız ekibi Lille'den Remy ve Bordeaux'dan Briand ile ilgileniyor

Göztepe'de nefesler tutuldu ve 26 Ocak'ta Beşiktaş maçıyla kapıları açacak olan Gürsel Aksel Stadı'ndaki büyük gün için geri sayım başladı. Taraftarlar tarihi günü iple çekerken yöneticiler de camiayı heyecanlandıracak ve anlamlı günü taçlandıracak dünyaca ünlü bir yıldıza Göztepe forması giydirmek için çalışmalar yapıyor. Yönetim daha önce Beşiktaş forması giyen ve uzun süredir Stuttgart'da görev yapan Almanların ünlü yıldızı Mario Gomez ile birlikte boşta olan Wilfried Bony, Krasnodar'dan Marcus Berg, Lille'den Loic Remy ve Bordeaux'tan Jimmy Briand ile ilgileniyor. Forvette tribünleri ayağa kaldıracak Mario Gomes'in ismi sezon başında da gündeme gelmişti. 33 yaşındaki Mario Gomes'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Son olarak İngiltere ekibi Swansea forması giyen ve sezon başında hiçbir kulüple anlaşamayan 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde.

MARİO GOMEZ HEP GÜNDEMDE

Sezon sonunda Rus ekibi Krasnodar ile sözleşmesi sona erecek olan Marcus Berg de İzmir ekibinin gündeminde. Menejerler tarafından Göztepe'ye önerilen Fransa'nın Lille takımında oynayan Loic Remy'nin de sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması İzmir ekibini iştahlandırıyor. Fransa'da Bordeaux forması giyen tecrübeli golcü oyuncu Jimmy Briand da Haziran ayında boşa çıkacak. Kurmaylar, Fransız ekibini ikna ederse bu önemli yıldızı kadrosuna katabilecek.



KİMLER GİDİYOR?

Göz-Göz'ün sezon başında Galatasaray'dan büyük ümitlerle transfer ettiği ancak bir türlü verim alamadığı Eren Derdiyok'un gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ankaragücü maçında 18 kişilik kadroya bile alınmayan yıldız futbolcunun transfer görüşmeleri yapmak için yönetimden izin aldığı da iddia ediliyor. Yönetimin ayrıca sezon başında Anderlecht'ten ödünç aldığı Sanneh de yolcu. Bu iki futbolcunun yanı sıra Borges, Leo ve Yasin ile ilgili henüz karar verilmiş değil. Yönetim İlhan Palut ile yapacağı görüşmeler sonucunda gidecek ve kalacak futbolcuları belirleyecek.



PALUT YÖNETİMDEN İKİ TAKVİYE İSTİYOR

Göztepe teknik direktörü lhan Palut, ara transfer döneminde takıma en az iki takviye yapılacağını belirtip, rakamın artabileceğini söyledi. Palut, "Transfer için iki bölgeyle alakalı yönetime rapor vereceğim. Son derece kalabalık bir takımız. Bunun sıkıntılarını bazen antrenmanda bile yaşayabiliyoruz. 34 oyuncuyla çalışıyoruz.

GEREKLİ YERLERE

Transfer yapmak için önce buradan eksiltmelerin olması gerekiyor. Yıldız futbolcu mu olur yoksa takıma en iyi hizmeti verebilecek oyuncular mı olur, onu yönetim kurulumuz belirleyecek. Kupa maçıyla beraber önümüzde 4 maçın sonunda kadromuzu ideal seviyeye getirerek gerekli yerlere takviyeler yaparak ikinci yarıya girmek istiyoruz" diye konuştu.



GÖZTEPE'NİN HEDEFİ 4'TE 4

Trabzonspor ve Alaanyaspor'un ardından Ankaragücü'nü de deplasmanda yenip dış sahada 3'te 3 yapan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, G.Birliği maçı öncesinde iddialı konuştu. Gençlerbirliği'nin çok iyi bir takım olduğunu ve dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Palut, "Her maça ayrı bakıyoruz. Evet 5 maçtır yenilmiyoruz ama her maçta olduğu gibi dikkatli olmak zorundayız. G.Birliği'ni Başkent'te yenecek güçteyiz" dedi. Palut'un cezalı durumdaki Alpaslan ve Soner'in yerine defansta Reis, orta alanda da Mossoro'yu oynatması bekleniyor.



KRİTİK MAÇIN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

GÖZTEPE'NİN Cumartesi günü 17.30'da Başkent'te Gençlerbirliği maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Sarı-kırmızılılar FIFA korkartlı hakemimiz Çakır'ın yönettiği 13 maçta 6 galibiyet, 3 yenilgi 4 beraberlik elde etti.