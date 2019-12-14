Göztepe Avrupa aşkıyla

Tam beş maçtır bileği bükülemeyen sarı-kırmızılılar, G.Birliği’ni de yenerse deplasmanda 4’te 4 yapacak. Müsabaka 17.00’de başlayacak

Hedefini yeni stadı'nda Avrupa kupaları oynamak olarak belirleyen Göztepe bugün Başkent'te oldukça kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de geçen hafta Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1 yenip yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Göztepe, bugün yine Eryaman Stadı'nda G.Birliği ile karşılaşacak. 17.00'de başlayacak maçta Cüneyt Çakır görev alacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Göztepe'de kart cezalısı Alpaslan ve Soner ile sakat olan Poko forma giyemeyecek. Sakat olan kaleci Beto ve sol kanat Halil'in durumları ise maç saatinde netlik kazanacak. Son 3 deplasman maçında Trabzonspor, Alanyaspor ve Ankaragücü'nü yenerek 9 puan toplayan sarı-kırmızılılar evinde oynadığı maçlarda ise Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yi elinden kaçırmıştı.

DEPLASMANDA MÜTHİŞ

G.Birliği'nin ardından haftaya evinde G.Saray'ı ağırlayacak olan Göz-Göz ilk yarıyı Sivasspor deplasmanında tamamlayacak. Geçen sezon ilk yarıyı 22 puanda tamamlayan Göztepe kalan 3 maçtan alacağı puanlarla ikinci yarıya iddialı girmek istiyor. 49 yıllık Avrupa kupaları hayalini bu sezon gerçekleştirmek isteyen İzmir temsilcisi ya ligden, ya da kupadan alacağı sonuçlarla hedefine ulaşmayı hedefliyor.



BİLETLER ANINDA TÜKENDİ

Yağmur çamur demeden takımlarının hiç bir maçını kaçırmayan Göztepeli taraftarlar bugün de G.Birliği maçında takımlarının yanında olacak. 22 bin kişilik Eryaman Stadı'nda kendilerine ayrılan 1100 kişilik misafir takım tribününün biletlerini piyasaya çıkar çıkmaz tüketen sarı-kırmızılılar Başkent'te yine takımlarının en önemli itici gücü olacak. Deplasmanlardaki hiç bir maçı boş geçmeyen Göztepeli taraftarlar otobüs, özel araçları ve uçaklarla Ankara'ya çıkarma yapıyor.



BEŞ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Göztepe'de Alpaslan Öztürk ile Soner Aydoğdu Gençlerbirliği ile deplasmanda yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek. Teknik Direktör İlhan Palut, başta kart cezası sınırında olan Titi, Berkan Emir, Andre Poko, Lamine Gassama ve Cameron Jerome başta olmak üzere tüm futbolculara gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu.



GALİBİYET TESCİLLENDİ

Trabzonspor'un Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları maçta Jerome'un golü öncesi Soner'in verdiği pasta topun hakem Fırat Aydınus'a çarptığı iddia edilen pozisyon ile ilgili kural hatası itirazında bulunmuştu. Aydınus'un birçok kararından da rahatsız olan bordo-mavili yöneticilerin, 6 Kasım'da yaptığı başvuruya Futbol Federasyonu'ndan olumsuz yanıt geldi. Maçın hakemi Aydınus kurula verdiği savunmada, "Jerome'un golü öncesi yaşanan pozisyonda topun bana çarptığını görmedim ve hissetmedim. Bu nedenle oyunu durdurmadım" ifadesini kullandı. Bu savunma nedeniyle pozisyon kural hatası değil hakem hatası olarak yorumlandı.

FENER DE BAŞVURDU

Göztepe'nin 2-2 berabere kaldığı maç sonunda da Fenerbahçe yönetimi kural hatası olduğu gerekçesiyle federasyona başvurmuş ve maçın tekrarını istemişti. Fenerbahçe yönetimi Abdulkadir Bitigen'in yönettiği maçta Alpaslan'ın penaltı atışı sırasında durup topa vurduğunu kurala göre ihtar verilip kendileri lehine endirekt vuruş yapılması gerektiğini savunmuştu.