Göz-Göz’ün tadı kaçtı

Sarı-kırmızılılar, 30. dakikada Rumen golcü Stancu’nun golü ile geriye düştü. İzmir ekibi bu gole 4 dakika sonra Brezilyalı savunma oyuncusu Wallace Reis ile yanıt verdi. Ancak Göz Göz'ün sevinci kısa sündü ve 36'da bu kez Sio takımını öne geçirdi. İlk yarısı 2-1 biten maçın 67. dakikasında Stancu rövaşata ile skoru belirledi

Süper Lig'de son 5 haftadan 11 puan çıkartan Göztepe, dün deplasmanda G.Birliği'ne çarpıldı ve taraftarlarını üzdü: 3-1. 14. dakikada Göz Göz'ün atağında Castro ortaladı, Jerome'nin kafa vuruşu üstten auta gitti. 24. dakikada Castro'nun pasında ceza sahasında buluşan Serdar Gürler'in vuruşu kaleyi bulmadı. 30. dakikada Gençlerbirliği'nde kazanılan köşe vuruşunu Seuntjens kullandı. Arka direkte topla buluşan Stancu kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi: 1-0. Bu golden 4 dakika sonra Serdar Gürler'in kullandığı kornerde Wallace Reis kafa ile skoru dengeledi: 1-1.

SİO SAHNE ALDI

36'da Seuntjens kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Sio, gelişine yaptığı vuruşta topu filelerle buluştu: 2-1. 67'de G.Birliği, Stancu'nun şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Gassama'nın hatalı pasında Rumen futbolcu Stancu, topu rövaşatayla ağlara gönderdi: 3-1. 83'te Berkan'ın sağdan ortasında Eren Derdiyok'un müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda, top dışarı gitti. 84. dakikada Sio'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Nadir'in şutunda, Beto gole izin vermedi. Maç 3-1 sona erdi.



SAHADA 5 TÜRK 17 YABANCI VARDI

Gençlerbirliği-Göztepe maçında yabancı oyuncuların fazlalığı dikkat çekti. Ev sahibi ekip 9 yabancı isimle sahaya çıkarken, Göz Göz'de ise 8 yabancı futbolcu 11'de yer aldı. Ankara temsilcisinde Halil İbrahim Pehlivan ve Yasin Pehlivan, sarı-kırmızılılarda ise Halil Akbunar, Serdar Gürler ve Berkan Emir dizilişteki yerli oyuncular olurken toplamda 17 yabancı, 5 Türk futbolcu görev yaptı.



GASSAMA'DAN BÜYÜK HATA

Göztepe'nin Senegalli sağ beki Lamine Gassama karşılaşmanın 67. dakikasında sarı-kırmızılıların yediği golde başrol oynadı. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu sağdan yapılan ortada topu kafayla altı pasa doğru havalandırınca G.Birliği'nin golcüsü Bogdan Stancu boş pozisyonda rövaşata ile topu filelere gönderdi.



TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Göztepeli taraftarlar, geçen hafta olduğu gibi yine Ankara'da takımlarını yalnız bırakmadılar. Sarı-kırmızılılar 90 dakika takımlarına tam destek verirken G.Birliği taraftarları hava soğuk olduğu için maç öncesi Göztepeli taraftarlara çay ikramında bulundu. Göztepe'de cezalı olan Soner Aydoğdu kadroda yer almazken teknik direktör İlhan Palut bu futbolcunun yokluğunda Borges'e şans verdi. İzmir ekibinde geçen hafta sakatlığı sebebiyle maçın ikinci yarısında yerini Göktuğ Bakırbaş'a bırakan Portekizli tecrübeli file bekçisi Beto Pimparel, dünkü maça yetişti ve ilk 11'de sahaya çıkarak kalesini korudu. Ev sahibi takımda da sakatlıkları süren Ahmet Erdem ve Ayite maç kadrosunda yer almadı.



ALPASLAN'IN YERİNE WALLACE REİS OYNADI

GÖZTEPE'DE geçen haftaki Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alpaslan dünkü maçta görev almazken teknik direktör İlhan Palut bu futbolcunun yerine 11'de Wallace Reis'e şans verdi.



PALUT, EREN'İ MAÇ KADROSUNA DAHİL ETTİ

GÖZTEPE'NİN sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Eren Derdiyok dünkü maçın kadrosunda yer buldu. Geçen haftaki Ankaragücü maçında tercih edilmeyen oyuncu dünkü maçın 78. dakikasında Halil'in yerine oynadı.



DEPLASMAN SERİSİ BİTTİ

Son üç dış saha maçını kazanan Göz Göz, G.Birliği'nden puan çıkarmayı başaramadı



Son haftalarda sergilediği futbol ve topladığı puanlarla dikkat çeken Göztepe, 5 maç sonra mağlubiyetle tanışırken dünkü sonuçla deplasman serisini de sonlandırdı. Son üç deplasmanında puan kaybı yaşamayan sarıkırmızılılar bu kez eli boş döndü. Sırasıyla Trabzonspor ve Alanyaspor'u 1-0 ve Ankaragücü'nü de 3-1'lik skorlarla geçen Göz Göz, toplamda bu sezon 3. yenilgisi aldı. İzmir ekibi daha önce de Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından puan çıkartamamıştı. Göztepe'de ikinci yarı sarı kart gören sol bek Berkan Emir, cezalı duruma geçti. Böylelikle 31 yaşındaki oyuncu gelecek hafta Galatasaray ile İzmir'de oynanacak mücadelede görev alamayacak. Berkan'ın yokluğunda Fransız futbolcu Leo Schwechlen'in görev yapması bekleniyor.