  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Göztepe > Göztepe, Türkiye Kupası'ndaki Fatih Karagümrük maçına hazır

, 'ndaki maçına hazır

Göztepe, Türkiye Kupası'ndaki Fatih Karagümrük maçına hazır

17.12.2019, 16:33

Ziraat 5. tur rövanş maçında yarın 'ü konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

Göztepe'de tedavileri devam eden Andre Poko, Yusuf Talum ve sol diz bölgesinden sakatlanan Atınç Nukan, idmanda yer almadı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe, Türkiye Kupası'ndaki Fatih Karagümrük maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN