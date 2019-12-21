Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

Heyecanla beklenen Göztepe Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Galatasaray ligin 16'ıncı haftasında zorlu Göztepe deplasmanında sahaya çıkacak. Peki, Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte merak edilenler...

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Merakla beklenen maç için nefesler tutulmuş durumda. Taraftarlar Göztepe Galatasaray maçının saat kaçta hangi kanalda olduğunu merak ediyor. İşte Göztepe Galatasaray maçı ile ilgili merak edilenler...

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig 16. haftada Serkan Tokat'ın yöneteceği Göztepe Galatasaray maçı 21 Aralık Cumartesi günü (bugün) saat 20.00'da oynanacak. beIN sPORTS 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Göztepe'de sakatlıkları devam eden Andre Poko, Atınç Nukan ve Yusuf Talum'un yanı sıra kart cezalısı Berkan Emir forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan Alpaslan Öztürk'ün durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de bugün kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 30'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 80-36 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonki maçlarda Galatasaray, evinde ve deplasmanda 1-0'lık skorlarla galip geldi.