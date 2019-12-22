Göztepe bayramı

Süper Lig'de konuk ettiği Galatasaray'ı Jerome ve Halil'in golleriyle 2-1 yenen Göztepe, büyük sevinç yaşadı. Son yıllarda kötü sonuçlar aldığı rakibi karşısında pozitif futbol oynayıp Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndan galibiyetle ayrılan Göztepe'de 90 dakika bitiminde futbolcular, teknik ekip ve taraftar bütünleşerek zaferi doyasıya kutladı. Bu sonuçla 23 puana yükselen sarı-kırmızılılar üst sıralar için de oldukça umutlandı.

Göztepe bu sezon zirveyi hedefleyen Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 7 puan kopardı. Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yenen Göztepe, Fenerbahçe ile evinde 2-2 berabere kaldı. Tam 17 yıl sonra Galatasaray'ı da yenmeyi başaran İzmir ekibi gözünü gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçına çevirdi.

Göztepe'nin başında başarılı sonuçlara imza atan teknik direktör İlhan Palut çok değerli bir galibiyete imza attıklarını dile getirdi. Palut, "5 haftalık istikrarlı çıkışımız Gençlerbirliği maçıyla son bulmuştu. Bu maçın hemen akabinde herhangi bir kırılma yaşamama adına içerideki Galatasaray maçını kazanmak bizim için çok önemliydi. Maç öncesinde oyuncularımızdan çok iyi mücadele etmelerini ve kazanma adına cesur bir futbol sergilemelerini istemiştik. Bu noktada oyuncularımızın sahada gösterdikleri reaksiyon tam anlamıyla isteklerimizle örtüşüyordu. Gerçekten takımımız çok iyi mücadele etti, oldukça pozisyona girdi" diye konuştu.



Seyir zevki ve heyecanı yüksek bir müsabaka oynadıklarını anlatan genç teknik adam, "Buradaki sıkıntımız özellikle ilk yarıda Galatasaray'a geçiş hücumlarında yakalanmamız oldu. Skoru daha da arttırabileceğimiz heyecanlı, seyir zevki yüksek bir maç oldu. Pazartesi (Yarın) günü itibarıyla Galatasaray maçını unutup zorlu Sivasspor deplasmanının hazırlıklarına başlayacağız. Eksiklerimizi göz ardı etmeyeceğiz bunları gidermek adına çalışmalarımızı yapacağız ve inşallah bu çıkışımızı sürdüreceğiz.Oyuncularıma mücadelelerinden ötürü taraftarlarımıza ise yarattıkları harika ambiyanstan ötürü teşekkür ediyorum" yorumunu yaptı.



AÇILIŞ VE KAPANIŞ GOLÜ HALİL'DEN

Galatasaray maçının 61'inci dakikasında attığı golle Göztepe'yi 2-1 öne geçirip kazanılan 3 puanda büyük pay sahibi olan Halil Akbunar ilginç bir istatistiğe imza attı. Galatasaray maçıyla Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na büyük ihtimalle veda eden ve inşaatında sona yaklaşılan yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınmaya hazırlanan Göztepe'de Halil, Bornova'daki açılış ve kapanış maçlarında gollere imza attı. Göztepe 1'inci Lig'de mücadele ettiği dönem 1 Ekim 2016'da ilk kez Elazığspor'la Bornova Stadı'nın çimlerine çıktı. Maçın 12'nci dakikasında topu ağlara gönderen Halil, bu stattaki ilk gole imza atan oyuncu oldu. Galatasaray karşılaşmasıyla Bornova'ya veda etmeye hazırlanan Göztepe'de Halil, sarı-kırmızılıların bu stattaki son golünü atarak kendisi için unutulmaz bir anı yaşadı.



GÖZTEPE'DE 3 CEZALI

Galatasaray'ı yenerek büyük sevinç yaşayan Göztepe'de Sivasspor maçı öncesi 3 yabancı futbolcunun cezalı duruma düşmesi teknik heyeti sıkıntıya soktu. Devrenin son haftasında lider Sivasspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda stoper Titi, sağ bek Gassama ve golcü Jerome, 4'üncü sarı kartlarını görerek Noel tatiline erkenden başladı.

DHA

Göz-Göz aslanlar gibi