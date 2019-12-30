Altay’a Giresun çelmesi

Siyah-beyazlılar, ilk yarının son maçında puan kaybı yaşayarak fırsat tepti, devreyi 10. sırada bitirdi. Altay 45 dakika 10 kişi oynadı. Mücadele 0-0 sona erdi.

TFF 1. Lig'de ilk yarının son maçında 46 dakika 10 kişi oynayan Altay, sahasında Giresunspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın 8. dakikasında Bekir'in sağdan ortasında altı pas içinde Ahmet İlhan'ın kafa şutunda top üst direğe çarptı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı. 40'ta Özgür'ün orta alandan kullandığı serbest vuruşta yaptığı kafa şutunda topu kaleci Fachini son anda kornere yolladı. 43'te Bekir'in uzaktan şutunda kaleci Cihan topu zorlukla kornere çeldi.

İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

45'te Giresun ceza alanı önünde İbrahim Öztürk'ün Bekir yaptığı faulde hakem direk kırmızı kartla Altay kaptanını oyundan attı. 73'te Kappel'in uzaktan sert şutunda kaleci Fachini topa iki hamlede sahip oldu. 79'da Alpay'ın uzaktan sert şutunda kaleci Cihan topu çizgiden çıkardı. 82'de Kappel ceza sahasına yaklaştı. Şutunda savunmaya seken top kalecide kaldı. Mücadele 0-0 sona erdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ