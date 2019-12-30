Göztepe buz kesti

Göztepe, lider Sivasspor önünde 0 derece havada müthis mücadele sergiledi ama şanssız golle yıkıldı. Bir önceki maçta Galatasaray'ı dize getirerek haftaya damga vuran Göz Göz çok sayıda eksiğine rağmen başa baş mücadele ettiği Sivas'a Yatabare'nin golüyle yenildi.

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Göztepe zorlu deplasmanda lider Sivasspor'a diş geçiremedi: 1-0. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip sağlı sollu ataklarla etkili olmaya çalıştı. 9. dakikada sağdan Goiano'nun ceza alanına çevirdiği topu Mert Hakan filelere gönderdi, ancak, ofsayt bayrağı kalktı. 27'de sağ kanattan hareketlenen Mert Hakan ceza alanına ortaladı. Yatabare'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 33'te Mert Hakan orta alandan sağda hareketlenen Goiano'yu gördü. Onun sağdan içeriye ortaladığı topa bir kez daha Mert Hakan kafa vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı. 46'da soldan Fernando'nun pasında ceza alanında Fatih yerden vurdu, kaleci Beto topa sahip oldu. 49'da Göztepe atağında sol kanattan Berkan'ın ceza alanına gönderdiği top direkten oyun alanına döndü.

YATABARE GOLÜNÜ ATTI

Sivas ataklarını yoğunlaştırdı. 58. dakikada sağ kanattan Emre ceza alanına girdi, içeriye ortaladığı topa Mert Hakan kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Beto çizgi üzerinde topu çelmeyi başardı. 62'nci dakikada Fernando ceza alanı dışından şutunu çıkardı, top yandan auta gitti. 66'da orta alanda topu rakibinden kapan Fatih'in ara pasında Kone ceza alanına girdi. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu sol tarafta uygun durumdaki Yatabare'ye aktardı. Yatabare topu boş kaleye gönderdi: 1-0. 74'te Emre çok sert ve düzgün vurdu, top az farkla yandan auta gitti. 82'de soldan Mert Hakan'ın pasında Emre hareketlendi. Ceza alanı ön çizgisinde sağ ayağı ile şutunu çıkardı, kaleci Beto topu üstten kornere çeldi. Maç 1-0 bitti.



UMUT EKTİLER HÜZÜN BİÇTİLER

Göztepe büyük umutlarla gittiği Sivas'tan eli boş döndü. Bu sezon zirveye oynayan Trabzonspor ve Alanya'yı deplasmanda yenen evinde de F.Bahçe ve Yeni Malatya'yı elinden kaçırıp son maçında Galatasaray'ı dize getiren sarı-kırmızılılar evinde hiç kaybetmeyen Sivasspor'a diş geçiremedi. Sarı-kırmızılılarda takımın en çalışkan isimlerinden rakibine Castro'nun müdahalesi sonucunda top rakip takıma gol pası olunca İzmir ekibi yıkıldı. Göztepeli futbolcular Portekizli yıldızı teselli etti.

Teknik Direktör İlhan Palut, futbolcularını müthiş mücadelelerinden dolayı kutlarken, "Eksiklerimizi, soğuk havayı bahane etmiyoruz. Güçlü rakibimiz önünde başa baş dişe diş bir mücadele sergiledik ve şanssız bir golle yenildik. Ben ekibime güveniyorum. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.

BURAK HAKERLER