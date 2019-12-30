Göztepe devreyi hüzünlü bitirdi

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında lider Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Göztepe devreye hüzünlü girdi. Devreyi 23 puanla 10'uncu sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar 17 haftada 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti.

İlk yarıda rakip ağlara 19 gol bırakan Göz-Göz, 20 de gol yedi. Sezona geçen yıl son haftalarda kulübe dönen teknik direktör Tamer Tuna ile başlayan sarı-kırmızılılar 9'uncu haftadaki 4-1'lik Kasımpaşa yenilgisi sonrası genç çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. 10'uncu haftada deplasmanda 2-1 kazanılan Trabzonspor müsabakasına kaleci antrenörü Suat Arıcan yönetiminde çıkan Göztepe, ardından son olarak 1'inci Lig'de Hatayspor'u çalıştıran İlhan Palut'la sözleşme imzaladı. Palut'un dümene geçmesiyle ivme kazanan Göztepe, 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.



İlhan Palut'la 11 puan toplayan Göz-Göz, Tamer Tuna'yla ise 7 haftada 9 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe'de ilk devrenin en skorer oyuncuları ise 3'er golle Alpaslan Öztürk ve Serdar Gürler oldu. Stoperde görev yapan Alpaslan, İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarında fileleri sarsarken, Serdar ise BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü (2) maçlarında sevinç yaşadı. Göz-Göz'de Halil, Castro, Soner, Jerome, Berkan ve Napoleoni 2'şer, Reis de 1 gol attı. Göztepe'de ilk yarıda resmi maçlarda en fazla süreyi alan oyuncu ise Titi oldu. Savunmanın göbeğinde görev yapan Brezilyalı 16 maçta 1440 dakika forma giydi. Titi'den sonra 1396 dakika sahada kalan sağ bek Gassama en fazla forma şansı bulan ikinci oyuncu unvanını aldı.



İLHAN PALUT: DAHA İYİ TAKIM OLACAĞIZ

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Demir Grup Sivasspor karşısında hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi. Sivas'a kazanmak için gittiklerini vurgulayan genç teknik adam, "Sivasspor'un iç sahadaki temposunu ve hava şartlarını düşündüğümüz zaman çok iyi mücadele etmemiz gerekiyordu. Bunun üstüne pozitif futbolu koyarak rakip sahada etkinlik de yakalamamız gerekiyordu. İşin ilk kısmını oyuncularım 90 dakika boyunca çok iyi yaptılar. Sivasspor'a verdiğimiz pozisyon sayısı son derece azdı ama işin üretkenlik, rakip kalede pozisyona girme kısmında istediğimiz düzeyde değildik" dedi.



ORTADA GİDEN KARŞILAŞMADA BASİT BİR HATADAN GOL YEDİKLERİNİ ANLATAN İLHAN PALUT, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Karşılaşma ortada giden bir görüntüdeyken bir anlık kaptırdığımız top sonrası kalemizde gördüğümüz gol ile sahadan 1-0 mağlup ayrıldık. Oyuncularıma mücadelelerinden ötürü teşekkür ediyorum. Birçok eksiğimiz vardı ama sahaya çıkan her oyuncu sonuna kadar mücadele etti. Daha iyi oynayabilirdik ama artık ligin ilk yarısını kapattık. İkinci yarıda mevcut eksikliklerimizi hem saha içi hem de sayısal anlamda ideal bir hale getirip, bunun çalışmalarını yapıp daha iyi bir Göztepe izletmek istiyoruz."

DHA