Göztepe’den bomba

Yeni stadında ikinci yarıya iddialı girecek Göztepe, Belçika temsilcisinde mutsuz olan Senegalli için harekete geçti.Cim-Bom’un istemediği Diagne transfere sıcak bakıyor.

Süper Lig'de ilk yarının son maçında deplasmanda Sivasspor'a şanssız bir şekilde yenilen Göztepe'de futbolcular 4 günlük tatile çıkarken yöneticiler de transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeni stadında ligin ikinci yarısına iddialı bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılarda yöneticilerin bomba bir transfer için harekete geçtiği öğrenildi. Jerome'den istediği verimi alamayan, Eren Derdiyok'u da göndermeyi planlayan Göztepeli yöneticilerin gündemindeki ilk ismin Galatasaray'dan Club Brugge'e transfer olan Mbaye Diagne olduğu öğrenildi.

28 MAÇTA 9 GOL 4 ASİST YAPTI

İddialara göre Galatasaray'ın geri dönmesine sıcak bakmadığı yıldız futbolcu için İzmir ekibi devreye girdi. Bir önceki sezon Kasımpaşa'da attığı gollerle dikkatleri üzerine çekip 10.5 milyon Euro'ya Cim-Bom'a giden Senegalli ligde geçen sezon 36 maçta 31 gol atıp gol kralı olmasına rağmen Club Brugge'a gönderilmişti. Belçika ekibinde teknik direktör Philippe Clement ile yıldızı barışmayan Diagne, 28 maçta 9 gol atıp 4 asist yapmasına rağmen sıcak bir ortam bulamadı. Yıldız futbolcunun Süper Lig'e geri dönmek istediği ve Göztepe'nin teklifine de sıcak baktığı öğrenildi.

GALATASARAY'DA TUTUNAMAMIŞTI

Kasımpaşa'da bir önceki sezon 17 maçta 20 gol atıp 2 golün de asistini yapınca Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, Cim- Bom'da goller atmasına rağmen ağır eleştirilere hedef olmuş ve Club Brugge'e gönderilmişti. Club Brugge ile Şampiyonlar Ligi'nde de 2 gol kaydeden Diagne, daha önce Macar Ujpest takımında görev aldıktan sonra Çin takımı Tianjin Teda'ya transfer olmuş 2017 yılında ise Kasımpaşa ile anlaşmıştı.

FATİH ŞENDİL