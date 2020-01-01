Süper Lig'de kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen İzmir ekibi Fenerbahçe orta saha oyuncusu Mehmet Ekici’den sonra Başakşehir’in sol kanat oyuncusu Kerim Frei’yi kiralamak için girişimlere başladı.

Süper Lig'de ilk yarıyı 23 puanla 10. sırada tamamlayan Göztepe, dış transferde atağa kalktı. İkinci yarıda problem yaşamak istemeyen ve yeni stadına kaliteli yıldızlarla çıkmayı planlayan İzmir ekibi rotasını yine Başakşehir'e çevirdi. Teknik direktör İlhan Palut'un yönetimden sol kanat oyuncusu istemesi üzerine Göz-Göz, Başakşehir'den Kerim Frei'yi gündemine aldı.

BAŞAKŞEHİR'DEN 4. TRANSFER

Sezon başında şampiyonluk kovalayan İstanbul ekibinden Soner'i kiralayan, Mossoro ve Napoleoni'yi ise bonservisiyle kadrosuna katan Göztepe, 26 yaşındaki oyuncuyu da ara dönemde bünyesine katmak istiyor. Başakşehir'de forma şansı bulamayan yıldızı kiralamayı planlayan yönetim, ilk temaslardan olumlu yanıt aldı.



OKAN BURUK ONAYLADI

Başakşehir'de ilk yarıda forma şansı bulamayan ve sadece 3 lig maçında boy gösteren İsviçre asıllı Türk futbolcu da Göztepe'ye transferine sıcak bakıyor. Göztepe'de de teknik direktörlük yapan Başakşehir teknik patronu Okan Buruk'un da transferde kolaylık gösterdiği öğrenildi. Transfer önümüzdeki günlerde netliğe kavuşacak.



Mehmet Ekici için temasta Göztepe, Başakşehir'li Mossoro'dan beklediği verimi ilk yarıda alamazken sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü İlhan Palut on numara pozisyonu için de transfer talebinde bulundu. Yönetimin, Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı kalan Mehmet Ekici'yi listesine aldığı ve Sepil'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşerek transfere netlik kazandırmak için çaba harcadığı öğrenildi.

■ BURAK HAKERLER