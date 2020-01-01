Göztepe’nin unutulmaz yıldızı Nevzat Güzelırmak, sezonu Yeni Asır’a değerlendirdi. Güzelırmak “Dönemimizde tarihi zaferler yaşadık. Şimdi Gürsel Aksel’in ismini taşıyan bu statta Göztepe eskisi gibi Avrupa’ya açılacak.” açıklamasında bulundu.

HOCAM GÖZTEPE İLK YARIYI İYİ BİTİRDİ. YENİ STADINDA ŞAHA KALKAR MI?

"Göztepe 8 eksikle gittiği Sivas'ı zorladı, puan veya puanlar bile alabilirdi. Ligin dişli takımlarına kök söktürdüler. Bence ligin en iyi takımlarından birisi. Yıllarca formasını giydiğim ve tarihi zaferlere imza attığımız Göztepemizin geleceğini çok parlak görüyorum. Bizler yıllarca bu takımda hem Türkiye'de, hem de Avrupa'da büyük destanlar yazdık. Çok heyecanlıyım çünkü rahmetli ağabeyim Gürsel Aksel'in adını taşıyan bu statta ne antrenmanlar yaptık, ne maçlar oynadık. Şimdi gerçek evimizde mücadele edeceğiz. Karantina'dan Güzelyalı'ya insanlar maça yürüyerek gidecek, ne kadar güzel.

DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR

"Bu arada bu stadın yapılmasında Göztepemize hizmet veren herkese çok teşekkür ediyorum. Tarih onları gururla anacaktır. Bu arada bize zor zamanımızda yardımcı olup Bornova Stadı'nın kapılarını açan ve her türlü desteği gösteren eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ile şimdiki başkan Mustafa İduğ'a da teşekkür ederim. Göztepe'yi güzel günler bekliyor. Yeni stadımızda muhteşem taraftarımızla artık yıllardır hasret kaldığımız Avrupa hayallerimizi gerçekleştirebiliriz."

NEVZAT HOCAM; SİVASSPOR İLK YARIYI DEVLERİ SOLLAYARAK LİDER BİTİRDİ. SİZCE BU İŞİN SONUNA GETİREBİLECEK Mİ?

"Öncelikle Rıza Çalımbay ve öğrencilerini başarıları için kutluyorum ama son iki maçta sonuca gitmek için çok zorlandılar. G.Birliği'nden puanı uzatmada kaptılar, yarım takımla oynayan Göztepe'yi de bir hata golüyle yenebildiler. Göztepe tam takım gitseydi, sonuç başka olurdu. En iyi iki siyahi oyuncu Yatabare ile Kone onlarda. Ancak 2. devrede aynı performansı sürdürebilirler mi, bu zor. F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray geldiler, Başakşehir süper oynuyor, Trabzon da var yarışın içinde. Ligin ikinci yarısı her zamanki gibi çetin geçer.

FENER VE G.SARAY FAVORİ

"Ama şunu da söylemem gerekir ki Trabzon hiç gerek yokken başkan-hoca polemiğine girdi, gereksizdi. İkinci devre büyük savaş olacak, F.Bahçe ile G.Saray'ın ağırlık koyacakları gibi görüşüm var. G.Saray'ı son maçta çok beğendim, sanki başka bir G.Saray gibi oynadılar. Yanal oyuncu değerlendirmede hatalardan arınırsa Fener de zirveye yürüyebilir. İkinci devrenin Kadıköy'deki ilk F.Bahçe-Başakşehir maçının sonucu iki takım için fikir verecek.



SAYIN GÜZELIRMAK. DENİZLİSPOR'UN SIKINTI YAŞAYACAĞINA İNANIYOR MUSUNUZ. NE YAPARLAR?"

"Denizlispor benim için özel. Çünkü iki yıl yeşil-siyahlıları çalıştırdım. Horozların 9 yıl sonra çıktıkları bu ligde deplasmanda Trabzonspor dahil pekçok takımı yenmeleri önemli bir başarı. Ama nedendir içerdeki maçlara bunu yansıtamıyorlar. Seyirci baskısı sanıyorum stres yaratıyor. Hele Alanyaspor maçında olduğu gibi bir gol yiyince dağılıyor, demoralize oluyorlar. Oysa hem seyirci, hem de futbolcular maçın 90 dakika olduğu bilinci içersinde sabırlı olmalı. Denizlispor deplasman performansını iç başarılarla bütünleştirirse ligi ilk 10 takım arasında bitirir. Stachowiak gibi iyi bir kalecileri var, defansta Mustafa Yumlu bir cengaver. Ve de hücumda pekçok takımın sahip olmak istediği Rodallega ve Estupinan gibi golcüleri var. Ancak Barrow kolay kart görmemek için daha dikkatli olmalı. Murawski de. Denizlispor bence iç saha fobisini yenerse ligi rahat bir yerde bitirir."



SAYIN HOCAM GÖZTEPE SÜPER LİG'DE&NBSP;YALNIZ. ACABA 1. LİG'DEN EGE TAKIMI BU EN ÜST LİGE YÜKSELEBİLİR Mİ?

"Altay'a şaşırıyorum. Birinci Lig'de gidiyor Erzurum BŞB'yi karda kışta 3-1 yenmeyi başarıyor sonra geliyor İzmir'de Giresunspor'u yenemiyor

Menemen'e mağlup oluyor nasıl bir performans değişikliğidir anlayamadım. Çok iyi bir kadrosu var, lig başlarken tahminim, 'Altay bu kadroyla ilk 2'den çıkar' idi. Şimdi Play-Off'a girmesiyle mutlu olacağız. Yabancı oyuncuları da galiba övgüyü yanlış anlıyor, gevşiyor. Paixao gol kralıydı şimdi bir maç var bir maç yok. Erzurum'da 2 gol atıyor, bir sonraki maçta tık yok. Yine de iyi bir devre arası kampıyla en azından Play-Off vizesi alacaklarına inanıyorum.



AKHİSARSPOR, MENEMEN VE ALTINORDU

Akhisarspor bu ligin üstünde bir takım. Ama klasını sonuçlara yansıtamıyor. Menemenspor'a hayret ediyorum. Muhteşem bir çıkış yakaladılar. Cenk Laleci genç ve çok idealist birisi. Camia olarak çok iyi kenetlendiler. İlk yılları olmasına rağmen lige damga vurdular. Onursal Başkan Tahir Şahin ve ekibi çok iyi çalışıyor. Zaten Menemen'in eski altyapısı da var. Şuanda Süper Lig'de oynayan yıldızların önemli bölümü Menemen'den çıktı. Bence bu üç takımdan en az ikisi Süper Lig'e öyle ya da böyle çıkar. Altınordu'ya gelince, kötü başladılar ama umudumu hiç yitirmedim. İkinci yarıda lige damga vuracak ve tutunacaktır. Genç ve yerlilerle devrim yaratan bu takımın 1.Lig'de kalmasına hem Altınordu'nun hem de Türk futbolunun çok ihtiyacı var."

MUTLAKA İYİ GOLCÜ ALINMALI

BETO- Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan- Castro, Soner, Napoleoni- Serdar, Jerome, Halil bunların dışında Poko, Mossoro ve Yasin Göztepe için çok önemli oyuncular. Bu kadroda ısrar etmeli. Eğer yönetim imkanları dahilinde Jerome'un yanına bir iyi golcü transfer ederse bu takım Avrupa'ya yelken açabilir. Tabii bir de savunmanın göbeğine Titi, Alpaslan ve Reis'e alternatif alınırsa çok iyi olur.

ŞENOL KANTÜRK