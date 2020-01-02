Göz-Göz’den transfer harekatı

F.Bahçe'den Mehmet Ekici ile ilgilenen İzmir ekibi Antalyaspor'un orta saha oyuncusu Hakan Özmert'i de listesine aldı, bu transfer için girişimler başladı.

Lig'de ilk yarıyı onuncu sırada tamamlayan Göztepe, Avrupa hayalini gerçekleştirmek için transferde düğmeye bastı. Teknik direktör İlhan Palut'un orta alana 10 numara pozisyonu için transfer istemesinin ardından harekete geçen yönetim, yönünü bu kez Antalya'ya çevirdi.



PALUT ONAY VERDİ

F.Bahçe'de kadro dışı kalan Mehmet Ekici ile ilgilenen İzmir ekibi, Antalyaspor'dan Hakan Özmert'i de listesine ekledi. Palut'un 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu için onay verdiği bildirilirken, sarı-kırmızılılar transferi bitirmek için harekete geçti.

SEPİL DEVREDE

İlk yarıyı düşme potasında bitiren Güney ekibinde mutsuz olan Hakan'ın da sarı-kırmızılı ekibe yeşil ışık yaktığı öğrenilirken, futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da Göztepe'nin işini kolaylaştırıyor. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Antalyasporlu kurmaylarla önümüzdeki günlerde bir araya gelerek transferi bitirmeye çalışacak.



373 MAÇTA FORMA GİYDİ

Tecrübesiyle dikkat çeken Hakan Özmert, kariyerin- de 373 resmi maça çıktı. Orta alanda forma giyen 34 yaşındaki Hakan, 27 kez fileleri sarsarken kariyeri boyunca sadece 2 kırmızı kart gördü. Kariyerinin en verimli dönemini geçen sezonda Antalyaspor formasıyla ligde 31 maça çıkarken 4 gol atıp, 5 de asist yaptı.



YILDIZLARIN PEŞİNDE

Forvet hattına transfer yapacak olan Göztepe, yıldızların peşine düştü. Sarı-kırmızılılar, Lille'den Loic Remy, Stoke City'den Mame Diouf, Stuttgart'tan Mario Gomez'in yanı sıra şu an boşta olan golcü Adebayor ve Başakşehir'den Robinho ile de ilgileniyor. Hedef yükselten ve ikinci yarıda yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınmaya hazırlanan Göztepe, listede yer alan 5 yıldızdan birini kadrosuna katıp hücum yollarındaki sıkıntıyı çözmek istiyor.



BURAK HAKERLER