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stoperi buldu

Göztepe stoperi buldu
Giriş Tarihi: 3.1.2020

Spor Toto Süper Lig’e çıktığı sezondan bu yana her dönemde başarılı defans oyuncusunu isteyen Göz-Göz, Ahmet Çalık’ı bir kez daha gündemine aldı.

Süper Lig'de ikinci yarıda yeni stadı ile birlikte hedef büyütecek olan Göztepe, dört koldan dış transfere yoğunlaştı. Sarı-kırmızılılar, hemen hemen her bölgeye takviye planlarken, savunma için yine Galatasaray'dan Ahmet Çalık gündeme geldi. Son üç sezondur hemen hemen her transfer döneminde ismi anılan 25 yaşındaki başarılı futbolcu için İzmir ekibi yeniden devreye girdi. Sezonun ilk yarısında sakatlık ve cezalar nedeniyle zaman zaman savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan Göz-Göz, Ahmet'i transfer ederek bu soruna çare bulmak istiyor. Başkan Sepil, önümüzdeki günlerde G.Saray ile bir araya gelip Ahmet için resmi teklifini iletecek.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
İstanbul ekibiyle 1.5 yıl sözleşmesi bulunan Ahmet'te bonservis engeli çıkması halinde ise sarı-kırmızılılar, kiralık formülünü devreye sokacak. G.Saray'dan daha önce Sabri Sarıoğlu, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok'u transfer eden Göz- Göz, Ahmet'i alırsa son dönemde İstanbul ekibinden 4. transferini yapacak.

BURAK HAKERLER

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