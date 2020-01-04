Göztepe'de Matavz sesleri

Galatasaray’dan transfer edilen Eren Derdiyok ile yollarını ayıracak olan İzmir ekibi, Vitesse’den 30 yaşındaki golcü Tim Matavz’ı gündemine aldı. Slovenya Milli Takımı forması da giyen oyuncuya Arap ekipleri de talip olurken sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Mehmet Sepil, transfer için çaba harcıyor.

Süper Lig'de ikinci yarıda hedef büyüten ve yıldız bir golcü ile yeni stadını açmayı planlayan Göztepe, yönünü şimdi de Hollanda'ya çevirdi. Birçok yıldız ile temas halinde olan Göztepe yönetimi son olarak Hollanda Eredivisie'de mücadele eden Vitesse ekibinden Tim Matavz'ı gündemine aldı. Golcü transferiyle bizzat ilgilenen Başkan Mehmet Sepil, 30 yaşındaki futbolcu için teknik direktör İlhan Palut'tan 'olur' aldı. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar gündeme aldıkları Slovenyalı golcü için Vitesse'ye teklif götürmeye hazırlanıyor. Futbolcunun kulübüyle sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması da Göztepe'yi transfer için umutlandırıyor.

MİLLİ TAKIM'DA OYNUYOR

Slovenya Milli Takımı formasını da terleten Tim Matavz, futbola NK Bilje'de başladı. ND Gorica forması giydikten sonra Groningen'e transfer olan 30 yaşındaki golcü oyuncu, ardından PSV, Augsburg, Genoa, Nürnberg ve Arnhem ekiplerinde top koşturdu. 36 kez Slovenya Milli Takım formasını terleten Matavz, 10 gol attı.

SAVUNMAYA DA COSTA

Göztepe için dün sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekibin savunmaya yapacağı takviye için tecrübeli stoper Manuel Da Costa ile ilgilendiği ifade edildi. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al İttihad'dan ayrılan Faslı oyuncunun sarı-kırmızılı formaya yakın olduğu vurgulandı. Süper Lig'de Sivasspor ve Başakşehir formalarını terleten 33 yaşındaki oyuncu, iki takımda 86 resmi maça çıkıp 12 gol attı.

RAKİBİ ARAPLAR

PSV'de forma giydiği dönemde birçok Avrupa ekibinin gündemine gelen Matavz'ın adı bir dönem Trabzonspor ve Beşiktaş ile de anılmıştı. Sloven oyuncuyu renklerine katmak için büyük uğraş veren Göztepe'nin bu transferde Arap rakipleri var. Arabistan'dan da teklifler alan futbolcuyu Başkan Sepil, İzmir'in konumu ve yeni açılacak stat tanıtımı ile ikna etmeye çalışıyor.



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