Fener’in aklı Alpaslan’da

Göztepe’nin ilk etapta olumsuz yanıt verdiği yıldız için İstanbul ekibi yeni bir teklifte bulundu. Göztepe ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alpaslan, attığı üç golle takımına hayat verdi.

Transfer listesindeki tek yerli isim olarak gösterilen Alpaslan Öztürk için Fenerbahçe'nin, Göztepe ile görüşmelerini tüm hızıyla sürdürdüğü iddia ediliyor. Normalde savunmanın önünde oynamasına rağmen bu sezon stoper olarak da oynatılan Alpaslan'ın performansı, Ersun Yanal'ın tecrübeli oyuncuya gözünü çevirmesini sağlamıştı. 26 yaşındaki oyuncu için Kanarya'nın, kiralık teklifinde bulunduğu ve Göztepe'ye, "Gerekirse sözleşmesine sezon sonu için satın alma opsiyonu koyalım" mesajını ilettiği öğrenildi.

VERMEK İSTEMİYOR

Göztepe'nin bir önceki sezon Elazığspor'dan transfer ettiği Alpaslan hem savunmanın önünde, hem sağ bekte, hem de stoperde oynarken attığı gollerle de takımına hayat verdi. Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Alpaslan için Göztepe, Fenerbahçe'ye "Kesinlikle satmayı düşünmüyoruz" yanıtı vermişti. Göztepe ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alpaslan, attığı üç golle takımına hayat verdi.