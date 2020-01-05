Göztepe’ye menajerler tarafından dünyaca ünlü yıldızlar öneriliyor

Önceliğini golcü transferine verecek olan Göz-Göz’de Remy, Robinho, Adebayor, Marcus Berg, Gomez ve Matavzy ön planda. Stopere Ahmet Çalık, orta sahaya da Mehmet Ekici ve Kerim Frei’ın isimleri geçiyor.

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında yeni stadı Gürsel Aksel'de büyük hedeflere koşmak isteyen Göztepe, devre arasında yıldız isimleri kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Menajerler yönetime dünyaca ünlü bir çok yıldızın ismini verdi. Stadın açılmasıyla birlikte hedef büyütecek İzmir ekibinin gündeminde Lille'den Loic Remy, Başakşehir'den Robinho Malatya'dan ayrılıp boşa çıkan Adebayor ön planda. Göztepe yönetimi sezon başında da İzmir ekibinin transfer listesinde olan Krasnodar'dan Marcus Berg, eski Beşiktaşlı Stuttgartlı Mario Gomez ve Hollanda temsilcisi Vitese'den Tim Matavz ile de ilgileniyor. Eren Derdiyok'u gönderecek yönetim bu isimlerden en az birisini tercih edecek.

EREN DERDİYOK GİDİYOR

Göztepe iki sezondur büyük sorun yaşadığı stopere de mutlaka takviye yapmak istiyor. Sezon başında Anderlecht'ten kiraladığı Bubacarr Sanneh'ten verim alamayan yönetim Titi, Alpaslan ve Reis'e alternatif olacak iyi bir stoper almak istiyor.

EKİCİ VE FREI GÜNDEMDE

İzmir temsilcisi bu mevkiyi Galatasaray'ın gözden çıkardığı Ahmet Çalık ile doldurmayı planlıyor. Gündeminde ayrıca Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al İttihad'dan Manuel Da Costa'yla da görüşmelere başladı. Galatasaray'ın da talip olduğu Da Costa'nın çok fazla maliyetinin bulunmadığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı. Orta sahayı da güçlendirmek için hamleler yapan sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Mehmet Ekici ile birlikte Başakşehir'de forma şansı bulamadığı için ayrılmak istediğini açıklayan Kerim Frei'la da ilgileniyor. Göztepe'nin ara transfer döneminde en az dört takviye daha yaparak sezona başlayacağı bildirildi.