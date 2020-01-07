Göztepe’de rota Fransa

Süper Lig’de ilk yarıda gol yollarında sıkıntı yaşayan İzmir ekibi yıldız oyuncuları listesine alırken son olarak Strasbourg’un Fransız forveti Ludovic’e kanca attı

BURAK HAKERLER

Süper Lig'de yeni mabedi Gürsel Aksel Stadı'na geçiş yapmak için gün sayan Göztepe yönetimi boş durmuyor. Gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek için Lille'den Loic Remy, Başakşehir'den Robinho ve boşta olan dünya yıldızları Adebayor ve Remy'ye kanca atan Göztepe, son olarak yönünü Fransa'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg'tan 25 yaşındaki Ludovic Ajorque'yi gündemine aldı.