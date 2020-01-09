Göz-Göz’e Kongolu yıldız

Hücumda verimliliği artırmak için takviye yapacak olan Göztepe’de yöneticiler, Belçika’da Genk’in formasını giyen Ndongala’ya cazip bir teklif götürdü

BURAK HAKERLER

İkinci yarıda Avrupa Kupaları'nı hedef alan Göztepe'de yönetim dış transferde kanat operasyonuna başladı. Mevcut kadrosunda Serdar Gürler, Halil Akbunar ve Napoleoni gibi kanat oyuncuları bulunan Göz-Göz, takviye için Belçika'ya yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Belçika'da Genk forması giyen 28 yaşındaki sağ kanat Dieumerci Ndongala'ya teklif götürdü. İlk yarıda hücum hattından gerekli verimi alamayan sarı-kırmızılı yönetim, menajeriyle Kongolu oyuncuya ulaştı.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Belçika'da mutsuz olan ve yeni bir başlangıç yapmak isteyen kanat oyuncusuna cazip bir teklif sunan Başkan Mehmet Sepil, İzmir'in konumu, şehir avantajları ve yeni stat ve taraftar profili ile Ndongala'nın aklını çelmeye çalışıyor. Futbolcunun da sarı-kırmızılı ekibe sıcak baktığı öğrenilirken transferin önündeki tek engel ise Ndongala'nın 2021 yılına kadar sözleşmesinin devam etmesi. Belçika ekibi Genk ile de bağlantıya geçecek olan Başkan Sepil, uygun bir bonservis bedeliyle transferi sonlandırmaya çalışıyor. Ndongala kariyerinde Louvire, Charleroi, Gent ve Standart Liege formalarını giydi.



EREN-YASİN KADRO DIŞI

Göztepe'de ilk yarıda bir türlü bekleneni veremeyen Yasin ve Eren'in yanı sıra Veli Antalya'ya götürülmedi



Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları kapsamında dün Antalya'ya giden Göztepe'de yıldız oyuncular teknik direktör İlhan Palut'tan tırpan yedi. Kadronun şişkinliğinden dert yanan Palut, sezon başında G.Saray'dan alınan Eren Derdiyok'un yanı sıra takımda 1.5 yılını dolduran Yasin Öztekin ve Veli Çetin'i kadro dışı bırakarak kamp kadrosuna dahil etmedi. Palut, "Her ayrılık üzücüdür. Bazen bazı futbolcular için hava değişimi gerçekten performans adına olumlu etkiler yaratabiliyor. Kadromuz kalabalıktı. Bazı isimlerle yollarımızı ayırmamız gerekiyordu" dedi. 32 yaşındaki Yasin, İzmir ekibindeki ilk yılında 30 resmi maça çıkıp 9 gol attı. Bu yıl ise yedek kulübesine mahkum olan tecrübeli yıldız, 8 lig, 4 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giydi. Beklentileri karşılamayan Eren ise 5 Süper Lig, 4 kupa karşılaşmasında oynadı.



SAVUNMAYA KOVACEVİC GELİYOR

Göztepe'nin stoper takviyesi için Boşnak oyuncu Adnan Kovacevic ile ilgilendiği iddia edildi. Son olarak Polonya ekibi Korona'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncuya sarı-kırmızılı ekibin teklif götürdüğü öğrenildi. Kulübüyle sözleşmesi sona eren ve bonservis engeli bulunmayan Kovacevic için Fenerbahçe ve Kayserispor'un da devrede olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin başkanı Mehmet Sepil, transferi büyük bir titizlikle yürütüyor. Bir dönem Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen başarılı stoper, Korona ekibinde ilk yarıda 20 müsabakaya çıkarken attığı üç golle de takımının skor gücüne çok önemli bir katkı yaptı.



SARI-KIRMIZILILARI FORVET TELASI SARDI

GOLCÜ transferi peşindeki Göztepe'de, Başkan Mehmet Sepil tüm mesaisini takviyeye harcıyor. Sepil, Fransız ekibi Lille'de forma giyen Loic Remy ve Kayserispor'dan ayrılan yıldız oyuncu Emmanuel Adebayor, Strasbourg'tan Ludovic Ajorque ve Vitesse'de forma giyen Tim Matavz'dan birini transfer ederek hücum hattındaki sıkıntıyı çözecek.



İLHAN PALUT'TAN ÖZELEŞTİRİ GELDİ

TEKNİK direktör İlhan Palut, Antalya kampı öncesi ilk yarı değerlendirmesinde bulundu. Palut, "Göztepe takımı daha iyisini yapabilirdi. Son 3 haftaya baktığımız zaman 2 deplasman maçından istemediğimiz mağlubiyetlerle ayrıldık. Bunlar belki puanlarla geçilseydi, ilk yarıyı iyi bir puan ve performansla bitirebildiğimizi söyleyebilirdim" dedi.