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Göz-Göz iki koldan

Göz-Göz iki koldan
Giriş Tarihi: 10.1.2020

Sarı-kırmızılı takım, G.Saray’dan ’ı kiralık isterken F.Bahçe’den listede

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Göztepe'de transfer çalışmaları yoğunluk kazandı. Savunma, orta saha ve hücum hattına nokta transferler yapacak olan Göz-Göz, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına kanca attı. Sarıkırmızılılar, G.Saray'da ilk yarıda şans bulamayan sağ kanat oyuncusu Jimmy Durmaz ve Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Alper Potuk'u listesine aldı. Orta alanda etkinliği artırmak isteyen ve Başakşehir'den transfer olan Mossoro'dan beklediği verimi alamayan Göz-Göz, G.Saray'dan 30 yaşındaki gurbetçi futbolcu Jimmy Durmaz'ı kiralamak için düğmeye bastı. Süper Lig'de birçok takımın listesine aldığı sağ kanat için Göztepe, yönetimi harekete geçti.

BAŞKAN SEPİL DEVREDE
Sarı-kırmızılı ekibin ikinci hedefi ise daha önce de gündeme aldığı F.Bahçe'li Alper Potuk oldu. Sezon başı da gündeme gelen 28 yaşındaki futbolcu sol kanat ve on numara olarak her iki mevkide de görev yapabiliyor olması nedeniyle Göztepe'nin yeniden dikkatini çekti. Başkan Mehmet Sepil, başarılı futbolcuyu renklerine bağlamak için F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya gelecek.

BURAK HAKERLER

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