Mathieu harekatı

Sarı-kırmızılılar, savunmada yaşadığı problemi gidermek için Sporting Lizbon’da oynayan Fransız oyuncu Jeremy Mathieu’ye teklif yaptı G.Saray’dan Anmet de gündemde

BURAK HAKERLER

SÜPER Lig'de ikinci yarı öncesi kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Göztepe, savunmaya yapacağı takviye için aradığı stoperi Portekiz'de buldu. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör İlhan Palut'un listesi doğrultusunda arayışlarına hız verirken Sporting Lizbon ekibinde forma giyen Jeremy Mathieu gündeme geldi. 36 yaşındaki yıldız oyuncuya menajeri kanalıyla teklif götüren Göztepe yönetimi, Fransız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle transferden umutlu. Fransız ekibi Sochaux ekibinde futbola başlayan Mathieu, İspanyol devleri Valencia ve Barcelona'da da forma giydi.

İKNAYA UĞRAŞILIYOR

TECRÜBELİ savunmacıyı ikna etmeye çalışan Göz-Göz yönetimi, Sporting Lizbonlu yöneticilerle de bağlantıya geçerek bonservis engelini aşmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı ekibin gündeminde stoper adayı olarak G.Saray'dan Ahmet Çalık da yer alıyor. Mathieu transferinin olumsuz sonuçlanması halinde Ahmet Çalık için de şartlar zorlanacak.



KUPALARLA DOLU BİR KARİYER

Fransız futbolcu Jeremy Mathieu, kariyeri boyunca önemli başarılar elde ederek 10 kupa kaldırdı. Barça'da iki kez İspanya Kral Kupası ve lig kaldırşampiyonluğunun yanı sıra birer kez Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Dünya Kulüpler Kupası ve İspanya Süper Kupası'nı kaldıran 36 yaşındaki fut- bolcu, Sporting Lizbon'da da birer kez Lig Kupası ve Portekiz Kupası'nı kazanma başarısını yakaladı.



ALPASLAN'A ASLAN TALİP

GÖZTEPE'NİN başarılı ön liberosu Alpaslan Öztürk'ün adı transfer gündeminden düşmüyor. Sarı-kırmızılı ekibe geçen sezon başında 1. Lig ekibi Elazığ'dan gelen ve ilk yarıda stoper olarak forma giyen Alpaslan'a Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da talip oldu. Savunmada forma giymesine rağmen 3 gol atan 26 yaşındaki futbolcu için şampiyon adayı iki kulüp çekişirken sarı-kırmızılı ekibin tekliflere nasıl yaklaşacağı merak konusu oldu. Sakatlığı süren futbolcunun İzmir ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi sürüyor. Teknik direktör İlhan Palut'un ise Alpaslan'ın satılmasına karşı olduğu öğrenildi.