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Haberler > Göztepe > 1 hafta içinde üst üste 3 kez! Göztepe'nin rakibi Tamer Tuna

1 hafta içinde üst üste 3 kez! 'nin rakibi

1 hafta içinde üst üste 3 kez! Göztepe'nin rakibi Tamer Tuna

15.01.2020, 13:48

Son ilk maçında yarın deplasmanda 'la karşı karşıya gelecek , eski teknik patronu 'ya 1 hafta içinde 3 kez rakip olacak.

Önce yarın saat 18.00'de Stadı'nda oynanacak kupa maçında, geçen sezonun son bölümü ve bu sezon ilk 9 haftada takımı çalıştıran 'nın karşısına rakip olarak çıkacak , ardından pazar günü bu kez müsabakasında 'a karşı puan mücadelesi verecek. Göztepe ve Tamer Tuna'nın göreve geldiği Antalyaspor, 22 Ocak Çarşamba günü ise 'de kupanın rövanşında bir kez daha karşı karşıya gelecek. Tamer Tuna, yeni takımı Antalyaspor'la ilk resmi maçlarını eski göz ağrısına karşı oynayacak.

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