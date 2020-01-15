1 hafta içinde üst üste 3 kez! Göztepe'nin rakibi Tamer Tuna

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, eski teknik patronu Tamer Tuna'ya 1 hafta içinde 3 kez rakip olacak.

Önce yarın saat 18.00'de Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanacak kupa maçında, geçen sezonun son bölümü ve bu sezon ilk 9 haftada takımı çalıştıran Tamer Tuna'nın karşısına rakip olarak çıkacak Göztepe, ardından pazar günü bu kez Süper Lig müsabakasında Antalyaspor'a karşı puan mücadelesi verecek. Göztepe ve Tamer Tuna'nın göreve geldiği Antalyaspor, 22 Ocak Çarşamba günü ise İzmir'de kupanın rövanşında bir kez daha karşı karşıya gelecek. Tamer Tuna, yeni takımı Antalyaspor'la ilk resmi maçlarını eski göz ağrısına karşı oynayacak.