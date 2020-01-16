Antalyaspor - Göztepe (CANLI İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında iki Süper Lig ekibinin karşılaşması nefesleri kesecek. Günün ilk karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Konuk ekibin eski hocası Tamer Tuna kupada karşılaşacağı Göztepe maçının ardından ligde de bu hafta sonu rakip olacak. Maçın canlı yayınını sitemizden takip edebilirsiniz...
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında iki Süper Lig ekibinin karşılaşması nefesleri kesecek. Günün ilk karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Konuk ekibin eski hocası Tamer Tuna kupada karşılaşacağı Göztepe maçının ardından ligde de bu hafta sonu rakip olacak. Maçın canlı yayınını sitemizden takip edebilirsiniz...Göztepe'nin ilk Norveçli futbolcusu Zlatko Tripic! İşte Göztepe'nin yabancı futbolcuları...
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