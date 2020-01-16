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Antalyaspor - Göztepe (CANLI İZLE)

16.01.2020, 18:00

Son ilk maçında iki ekibinin karşılaşması nefesleri kesecek. Günün ilk karşılaşmasında sahasında 'yi konuk ediyor. Konuk ekibin eski hocası kupada karşılaşacağı Göztepe maçının ardından ligde de bu hafta sonu rakip olacak. Maçın canlı yayınını sitemizden takip edebilirsiniz...

CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında iki Süper Lig ekibinin karşılaşması nefesleri kesecek. Günün ilk karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Konuk ekibin eski hocası Tamer Tuna kupada karşılaşacağı Göztepe maçının ardından ligde de bu hafta sonu rakip olacak. Maçın canlı yayınını sitemizden takip edebilirsiniz...

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