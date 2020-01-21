Göztepe nereden nereye! Heyecan dorukta

Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş'ı ülkemizin en modern spor tesislerinden olacak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde konuk edecek Göztepe, dibi gördüğü 2000'li senelerden sonra yükselişe geçip çağ atlamayı başardı.

Tarihinde 2 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası olan, Avrupa'da yarı finale çıkan ilk Türk takımı unvanını alan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'den düştüğü 2003 yılından sonra çöküşe geçip 2007'de amatör lige kadar geriledi. O dönemde büyük sıkıntılarla boğuşan Göz-Göz'ün çehresi son 5 yılda değişti.