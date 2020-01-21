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nereden nereye! Heyecan dorukta

Göztepe nereden nereye! Heyecan dorukta

21.01.2020, 13:39

'de pazar günü 'ı ülkemizin en modern spor tesislerinden olacak Spor ve Merkezi'nde konuk edecek , dibi gördüğü 2000'li senelerden sonra yükselişe geçip çağ atlamayı başardı.

Tarihinde 2 , 1 olan, Avrupa'da yarı finale çıkan ilk Türk takımı unvanını alan sarı-kırmızılılar, 'den düştüğü 2003 yılından sonra çöküşe geçip 2007'de amatör lige kadar geriledi. O dönemde büyük sıkıntılarla boğuşan Göz-Göz'ün çehresi son 5 yılda değişti.

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