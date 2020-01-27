Efsane yürüyüş

Susuzdede'de toplanan yaklaşık 15 bin taraftar İsyan Marşı okuyarak stada grdi. Elazığ'daki deprem nedeniyle kutlamaların yapılmadığı organizasyonda oldukça renkli görüntüler oluştu.

Süper Lig'de dün yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Beşiktaş'ı ağırlayan Göztepe'de yaklaşık 15 bin futbolsever kortej eşliğinde stada yürüdü. Susuzdede Parkı'nda toplanan 7'den 77'ye binlerce sarı-kırmızılı taraftar, tezahüratlar eşliğinde meşaleler yakıp Mithatpaşa Caddesi'nden yıllardır heyecanla bekledikleri stada geldi.

Büyük coşku ve heyecan yaşayan sarı-kırmızılılar, kulüp binasına geldiklerinde ise hep bir ağızdan kulübün amatör kümeye kadar düştüğü 2003-2007 yılları arasında Göztepe taraftarlarıyla özdeşleşen İsyan Marşı'nı söyledi.

KAREOGRAFİ HAZIRLADILAR

Göztepeli taraftarlar özel güne özel bir kareografi hazırlayarak stada ismini veren efsane futbolcu Gürsel Aksel'in fotoğrafrafının yer aldığı dev pankart açtı. Göztepeliler statta büyük coşku yaşadı.

Kortej öncesi İzmir Emniyeti ise geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraftar tüm sokak ve caddeleri bayraklarla süslerken, herhangi bir olay çıkmadı. Trafiğe kapatılan Mithatpaşa Caddesi'nde oldukça renkli görüntülere imza atan Göztepeli taraftarlar daha sonra tribünlerdeki yerlerini aldı.

İhalesi 14 Haziran 2017'de yapılan Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın temelini 9 Eylül 2017 tarihinde atan dönemin Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Gençlik Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu deprem nedeniyle planlanan açılışa katılmadı. Bunun üzerine yönetim kutlamaları iptal etti.

DEPREMZEDELERE DESTEK

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, stadın maraton tribünü önünde Kızılay standı kuruldu. Taraftarlar Kızılay aracılığıyla depremzedelere yardımda bulundu. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçın öncesinde ve sonrasında, deplasman tribünü önünde, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere çok sayıda kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

İzmir'de binlerce Göztepeli yeni stada yürüdü