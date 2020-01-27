Süper Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nın açılış maçında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Göztepe, özlemini çektiği stada kavuştu. Sarı-kırmızılı futbolcular Gürsel Aksel Stadı'ndaki düşüncelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Süper Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nın açılış maçında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Göztepe, özlemini çektiği stada kavuştu.
Göztepe açılışı galibiyetle taçlandırdı! Futbolcular sosyal medyadan paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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