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açılışı galibiyetle taçlandırdı! Futbolcular sosyal medyadan paylaştı

Göztepe açılışı galibiyetle taçlandırdı! Futbolcular sosyal medyadan paylaştı

27.01.2020, 12:35

'de Stadı'nın açılış maçında 'ı 2-1 mağlup eden , özlemini çektiği stada kavuştu. Sarı-kırmızılı futbolcular Gürsel 'ndaki düşüncelerini hesaplarından paylaştı.

'de Stadı'nın açılış maçında 'ı 2-1 mağlup eden , özlemini çektiği stada kavuştu.

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