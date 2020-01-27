Göztepe bayramı

Yeni stadı Gürsel Aksel'deki ilk maçında hem tribünde hem sahada şov yapan Göz Göz, Beşiktaş'ı yenerek görkemli bir açılışa imza attı. Sarı kırmızılıların gollerini Halil ve Borges atarken Kartal'ın golünü Burak kaydetti.

Göztepe aylardır hayalini kurduğu yeni stadı Gürsel Aksel'de dün Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek görkemli bir açılışa imza attı. Tribünde ve sahada şov yapan sarı-kırmızılılar mücadeledeki ilk ciddi pozisyonu 8. dakikada buldu. Soner Aydoğdu'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Karius gole izin vermedi. Sarı-kırmızılıların yeni stadındaki ilk golü ise 25. dakikada geldi. Bu dakikada sol kanattan Serdar Gürler'in pasında ön direkteki Halil şık bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-0.

27'de bu kez Jerome sağda Karius ile karşı karşıya kaldı ancak Alman kaleci gole izin vermedi. 36. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahası içinde Diaby'e müdahalesi sonrası hakem penaltı düdüğünü çaldı. Topun başına geçen Burak sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. İlk yarı böyle bitti diye düşünülürken 45+2'de Serdar'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Borges gelişine vurdu ve takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

KALECİ BETO YİNE DEVLEŞTİ

80'de Castro'nun sağ kanattan ortasında Serdar'ın kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı. 84'te Titi'den topu kapan Burak Yılmaz'ın vuruşunda Beto topu kurtarırken, 90+2'de ceza sahası içine atılan topu alan Burak Yılmaz dönüp vurdu ancak kaleci Beto kalesinde yine devleşerek gole izin vermedi. Karşılaşma Göztepe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İLK GOL HALİL'DEN

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçta herkesin merakla beklediği ilk golü, "Göztepe'nin Çocuğu Halil Akbuhan" attı. Maçın 25. dakikasında Serdar Gürler'in asistinde nefis topuk golüyle Beşiktaş kalecisi Karius'u avlayan yıldız golcü tribünleri ayağa kaldırırken müthiş sevinç yaşadı. Halil, Göztepe'nin veda ettiği Bornova Stadı'nda ki ilk ve son maçta da gol atan isim olmuştu. Gol sayısını 5'e çıkartan Halil ilk Elazığ maçında ve son Galatasaray maçlarında takımının ilk ve son gollerinin kahramanı olmuştu.





Yeni statta ilk asisti yapan Serdar Gürler ise 4. golün hazırlayıcısı oldu. Maçta ilk sarı kartı gören oyuncu 13. dakikada Andre Castro olurken, ilk penaltı Beşiktaş lehine 36. dakikada çalındı. Halil'in Diaby'e müdahalesinde hakem Hüseyin Göçek penaltı kararı verdi. İlk penaltıyı Burak Yılmaz ağlara gönderdi. İlk yarının son dakikasında Serdar Gürler'in ortasında Celso Borges topu ağlara gönderirken sarı-kırmızılı ekipte ilk golünü kaydetti.

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