  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Göztepe > Göztepe'de Bubacarr Sanneh'le yollar ayrıldı

'de 'le yollar ayrıldı

Göztepe'de Bubacarr Sanneh'le yollar ayrıldı

28.01.2020, 18:50

ekiplerinden , sezon başında 'nın Anderlecht takımından kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Gambiyalı ile yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Bubacarr Sanneh ile yapılan görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Sanneh, sarı-kırmızılı ekipte 2 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası maçına çıktı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe'de Bubacarr Sanneh'le yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN