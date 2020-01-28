Göztepe'de hedef Avrupa

Gürsel Aksel Stadı’nın açılış maçında Beşiktaş’ı yenerek puanını 29’a çıkaran Göztepe ilk 5 ile puan farkını 6’ya indirdi, gözünü uluslar arası arenaya çevirdi.

Süper Lig'de yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde muhteşem bir açılışa imza atan Göztepe, Beşiktaş'ı 2-1'lik sonuçla geçerek yönünü Avrupa'ya çevirdi. 20 bin taraftarının muhteşem desteğini arkasına alan sarı-kırmızılılar tarihi günde elde ettiği zaferle puanını 29'a çıkardı. 30 puana sahip şampiyonluk hedefleyen rakibi Beşiktaş'ı yakalayan Göz-Göz, Avrupa yolunda dev bir adım attı.



İLK 5 UMUDU ARTTI

95 yıllık tarihinde ilk kez kendi evine kavuşan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarının oluşturduğu atmosfer sonrası elde ettiği galibiyetle ilk 5 için umutlandı. Sarı-kırmızılılar, 5. sırada 35 puana sahip Alanyaspor'un 6 puan, son iki yılın şampiyonu Galatasaray'ın ise 4 puan gerisinde yer aldı.





İLK SEZONU YAKALADI

Göztepe, bu sezonki performansıyla sezonu 6. sırada bitirdiği Süper Lig'deki ilk yılını anımsattı. 2017-18 sezonunda 19 haftalık süreçte 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan Göztepe, 31 puan toplamıştı. Sarı-kırmızılılar bu performansının sadece 2 puan gerisinde yer alırken yeni stadıyla ilk 5 için tüm şartları zorlayacak.



RAKİPLERDEN TEBRİK GELDİ

TÜM Türkiye, Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeki müthiş atmosferi konuştu. "Göztepe, yeni evinde yıkılmaz" görüşleri ortaya atılırken, Galatasaray ve Başakşehir kulüpleri resmi twitter hesaplarından Göztepe'nin yeni stadı ile ilgili paylaşım yaptı. Göztepe'nin yeni stadı ile ilgili tweetini paylaşan Galatasaray, "Güzel İzmir yeni laşan evinizle daha da güzel!, Başakşehir Kulübü de, "Gürsel Aksel Stadyumu hayırlı olsun. Yeni evinizde Avrupa'da bir yarı final daha oynamanız dileğiyle" yorumlarını yaptı.





ZİRVEDEN 6 PUAN ÇALDI

Göztepe, bu sezon Süper Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplere geçit vermedi. Trabzon ve Alanya'yı deplasmanda yenen, İzmir'de F.Bahçe ve Yeni Malatya ile berabere kaldıktan sonra Galatasaray'ı mağlup eden Göztepe'nin son kurbanı Beşiktaş oldu. Sarı-kırmızılılar, bu 6 maçta 14 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, 19. hafta sonunda 29 puanla 8. sıradaki yerini korurken ilk 5 ile arasındaki puan farkını da eritmeye başladı.



SERDAR GÜRLER GOLÜ HİSSETTİ

Beşiktaş maçı öncesi takım arkadaşı Serdar Gürler ile yaşadığı dialoğu aktaran Halil, "Serdar, maç sabahı kahvaltı sonrasında yanıma geldi ve 'ilk golü sen atacaksın ama asistini de ben yapmak istiyorum' dedi. Dedikleri aynen gerçekleşti. O asisti yaptı, tarihi gol de bana nasip oldu!" dedi. Halil, 4 golle Göztepe'nin en skorer oyuncularından biri oldu.



HALİL'İN GÖZÜ MİLLİ TAKIM'DA

Gürsell Aksel Stadı'nın açılışında Göztepe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta ilk golü atarak tarihe geçen Halil Akbunar'ın gözü A Milli Takım'da. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen ve Göz-Göz'ün Doğanlar Stadı'nda da açılış ve kapanış gollerine imza atan Halil, maç sonunda haklı bir sevinç yaşadı. Gürsel Aksel gibi bir efsanenin isminin verildiği statta ilk golü atarak tarihe geçmesi ile ilgili konuşan Halil Akbunar, "Adımın onun yanında anılacak olması çok büyük bir gurur. Ama biz onlar kadar tarihe geçemeyiz. Onlar çok büyük efsaneler.

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