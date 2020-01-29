Göztepe'de 1 numaralı operasyon

Göztepe'de yönetim stoper transferinden vazgeçerek kaleci arayışlarına başladı. Portekizli eldiven Beto’ya alternatif olabilecek bir isim arayan Göz-Göz, Y.Malatya’dan Ufuk ve Sivasspor’dan Ali Şaşal ile ilgileniyor.

Süper Lig'de yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açılış maçında Beşiktaş'ı yenerek Avrupa hedefine bir adım daha yaklaşan Göztepe'de yönetim 1 numaralı operasyon için düğmeye bastı. Teknik direktör İlhan Palut'un Beşiktaş maçı sonrası, "Bir kaleci alıp transferi noktalayacağız" açıklaması sonrası harekete geçen yönetim iki aday belirledi.



UFUK CEYLAN'I İLK SIRAYA KOYDU

Göztepe'de 3. sezonunu geçiren ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Portekizli file bekçisi Beto Pimparel'e de alternatif yaratmayı düşünen yönetim, Yeni Malatya'dan Ufuk Ceylan ve Sivas'tan Ali Şaşal Vural'ı listesine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim ilk sıraya Ufuk'u yerleştirirken, iki oyuncunun da sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması yönetimin elini güçlendiriyor.



İKİ OYUNCUDA ALTAY'DA YETİŞTİ

Göztepe'nin transfer etmek için çalışmalara başladığı Ufuk ve Ali Şaşal, Altay altyapısının Türk futboluna kazandırdığı iki futbolcu oldu. 33 yaşındaki Ufuk Ceylan, Manisaspor'daki performansıyla G.Saray'a transfer olup Başakşehir ve Alanyaspor'da da görev yaptı. 29 yaşındaki Ali Şaşal ise Sivas'ın dışında Eskişehir'de de forma giydi. Yönetim transferin sona ereceği cuma gününe kadar iki kaleciden birini transfer etmek istiyor.



Göz-Göz'de eksikler döndü

Sarı-kırmızılı ekip Beşiktaş zaferiyle ligde ikide iki yapmanın mutluluğunu yaşarken, eksiklerin de takıma dönmesi moral oldu. Yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan Poko'nun yanı sıra stoper olarak görev yapan Alpaslan Öztürk'te uzun süren sakatlığını atlatarak takıma döndü. Beşiktaş maçında yedek soyunan 26 yaşındaki futbolcu son dakikalarda Soner'in yerine oyuna girerek formasına kavuştu. Alpaslan'ın takıma dönüşü savunmada sıkıntı yaşayan teknik direktör İlhan Palut'a da rahat bir nefes aldırdı. Sakatlığı süren Wallace Reis'in Denizli maçına yetişmesi beklenmezken, Ege derbisinde Borges'in yerine Alpaslan'ın oynayabileceği öğrenildi.



GÖNLÜMDEKİ YER GÖZTEPE

Göztepe'nin Portekizli file bekçisi Beto Pimparel sezon sonunda bitecek sözleşmesi ile ilgili yönetimden henüz bir teklif almadığını belirtti. "Burası gönlümdeki yer" diyen 37 yaşındaki file bekçisi Beto, "Profesyonel futbolcular kendilerine gelecek teklifleri, önerileri, dinlemeyi ve beklemeyi bilmeliler. Şu anda Göztepe ile kontratım devam ediyor ve burası benim gönlümdeki bir yer. Ama ben bugüne kadar 10 kulüpte çalıştım, 10 kulüpte de kapılar bana açıktır. Bu konuda da bekleyip, dinleyip, görüp, ona göre hareket edeceğim." ifadelerini kullandı

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