İlhan Palut ligin en çok konuşulan teknik adamı oldu

Tamer Tuna’nın ayrılmasının ardından göreve gelen genç teknik adam 15. sırada yer aldığı sarı-kırmızılı ekibi 8. sıraya yükseltirken devlere meydan okudu

Yeni stadında büyük hedeflere yelken açan Göztepe'de İlhan Palut rüzgarı esiyor. Tamer Tuna'nın görevden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen genç teknik adam kafalardaki tüm endişeleri giderdi. Bundan önce sadece TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'da teknik direktörlük yapan Palut, ilk kez Süper Lig kariyerinde Göztepe'de 9 maçta 5 galibiyet iki beraberlik alırken sadece 2 yenilgi yaşadı. Bu süreçte Galatasaray, Alanyaspor , Beşiktaş, Ankaragücü ve Antalyaspor'u dize getiren Palut, ligin iddialı ekipleri Fenerbahçe'yi ve Yeni Malatyaspor'u elinden kaçırırken sadece G.Birliği ve Sivasspor'a mağlup oldu. Tamer Tuna'nın 9. haftada 9 puanla 15. sırada bıraktığı Göztepe'yi 11. haftada devralan genç teknik adam Suat Arıcan ile çıktığı ve 1-0 kazandığı Trabzonspor maçından sonra takımın başına geçti. Palut'un görev yaptığı Göztepe 9 maçta 17 puan toplarken ligde zirve mücadelesi veren Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'u dize getirerek adını gündeme yazdırdı.

HERKES O'NU KONUŞUYOR

Tamer Tuna'nın Süper Lig'in dokuzuncu haftasında 9 puanla düşme hattının hemen üstünde 15. sırada bıraktığı Göztepe'de 17 puan toplayan İlhan Palut ekibini sekizinci sıraya kadar çıkardı. Bu süreçte lider Sivasspor'a ve deplasmanda G.Birliği'ne yenilen Palut'lu Göztepe, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Antalyaspor'a şanssız şekilde elendi. Zirveyi sarsan Göztepe Palut ile 8 maçta 14 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.