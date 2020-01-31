Göztepe’ye süper kanca

Galatasaray, Göz-Göz’ün iki önemli futbolcusu Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk’ün peşine düştü. Sarı-kırmızılılarda Alpaslan'ın 2021, Halil'in ise 2022 yılına kadar sözleşmesi sürüyor.

Süper Lig'de ikinci yarıya 2'de 2 yaparak muhteşem bir başlangıç yapan Göztepe'nin yıldızları, son iki yılın şampiyonu Galatasaray'ın radarına girdi. Bugün gece yarısına kadar sona erecek olan ara transfer dönemi öncesi son bir atağa kalkan Aslan, sol kanat oyuncusu Halil Akbunar ile orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmak için son bir hamle yaptı. Göztepe'de ilk yarıda özellikle stoper olarak savunmadaki performansıyla dikkat çeken Alpaslan için Galatasaray'ın yanı sıra F.Bahçe ve Trabzonspor da teklif yapmıştı.



TERİM ÇOK İSTİYOR

Ancak savunmada alternatif arayan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetime Alpaslan'ın alınması için bir kez daha rapor verince kurmaylar son dakikada bombayı patlatmak için futbolcu ve menajeriyle bağlantıya geçti. Alpaslan için hamle yapan İstanbul ekibi Göztepe'de harikalar yaratan kanat oyuncusu Halil için de girişimlere başladı. Sarı-kırmızılılarda Alpaslan'ın 2021, Halil'in ise 2022 yılına kadar sözleşmesi sürüyor.

BURAK HAKERLER