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En kritik viraj son 10 hafta

En kritik viraj son 10 hafta
Giriş Tarihi: 1.2.2020

teknik patronu Palut, ‘Son 10 haftaya girilirken hedef bize neyi işaret ediyorsa onu kovalayacağız” dedi.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, samimi açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin ikinci yarıdaki hedefleri ile ilgili konuşan Palut, "Son 10 haftaya girilirken, hedef bize nereyi işaret ediyorsa onu kovalayacağız. Denizlispor müsabakası çok kritik. Rakibimiz ikinci yarının ilk 2 haftası itibariyle istediği girişi yapamadı. Biz ise iyi gidişatımızı sürdürmeliyiz. Kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Denizli'de potansiyelimizi sergileyeceğiz" diye konuştu. Beşiktaş maçıyla kapılarını ilk kez açan Gürsel Aksel Stadı ile de konuşan Palut, yeni açılan Gürsel Aksel Stadı ile umutların da tazelendiğini söyledi. yıllardır beklediği Gürsel Aksel Stadında çok iyi bir ortam bulduklarını ve ilk maçı kazandıklarını belirterek şunları söyledi:

GURURLUYUZ
"Gürsel Aksel camianın birleştiği bir yer oldu. Stadımızın Beşiktaş galibiyeti ile açılması da ekstra heyecan yarattı. Herkes kazanmayı çok istedi. Çok iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah bundan sonrası da gelecek" diye konuştu.

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