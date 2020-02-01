Göz-Göz’de yıldızlara vize çıkmadı

Transferin son gününde Galatasaray'ın uzun süredir transferi için uğraştığı Alpaslan Öztürk ve son anda devreye girdiği Halil Akbunar için, Göztepe'den vize çıkmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin genç teknik patronu İlhan Palut, Alpaslan ve Halil için yönetime, 'Kesinlikle takımda tutulmalı' şeklinde rapor verirken, sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in çok istediği G.Saray'a olumsuz yanıt verdi.

ASLAN ISRARCI

Sarı kırmızılı ekibin iki önemli silahı da bu gelişme üzerine takımda kalırken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sezon sonunda Halil ve Alpaslan için yeniden İzmir ekibinin kapısını çalması bekleniyor. Göztepe'deki performanslarıyla A Milli Takım'a göz kırpan iki futbolcunun da Göztepe ile sözleşmeleri sürüyor. Alpaslan'ın 2021, Halil'in ise 2022 yılına kadar kontratı bulunuyor. Göztepe'de 9. sezonunu geçiren Halil'in de Göztepe'den ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.