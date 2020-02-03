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Göztepe için seferber oldu

Göztepe Elazığ için seferber oldu

03.02.2020, 10:50

Stadı'nın açılış karşılaşması olan 'in 19. haftasındaki Göztepe-Beşiktaş maçında toplanan atkı, bere, eldiven ve oyuncaklar, merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocuklara dağıtıldı.

Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ depreminden sonra Göztepe Spor Kulübü'nün talebi üzerine, Göztepe-Beşiktaş müsabakasında depremzedeler için "Bir atkı bir oyuncak" kampanyası düzenlediklerini hatırlattı.

"BİR ATKI BİR OYUNCAK" KAMPANYASI
Proje kapsamında birçok kışlık ürün toplandığına değinen Baykalmış, "Kızılay İzmir Şubesi olarak deprem bölgesini ziyaret ettik. Toplanan bu kışlık ürünlerimizi ve oyuncaklarımızı Göztepeli kardeşlerimizin selamlarıyla deprem bölgesindeki kardeşlerimize teslim ettik. Türk Kızılay olarak deprem bölgesinde en titiz şekilde çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Sabah, öğle ve akşam olmak üzere vatandaşlarımızın gıda gereksinimlerini karşılıyoruz. Bunun yanı sıra battaniye, soba, çadır konusunda da gerekli desteği veriyoruz. " ifadelerini kullandı.

Baykalmış, battaniye, temizlik malzemesi, kışlık ürün ve çocuk bezi gibi ihtiyaçların ön planda olduğunu tespit ettiklerini, bağış yapmak isteyenlerin şubeleriyle irtibata geçebileceğini bildirdi.

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