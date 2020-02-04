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, maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

04.02.2020, 16:21 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020,16:21

'in 21. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü 'u konuk edecek , karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Tedavileri süren Wallace Reis ile Deniz Kadah, antrenmanda yer almadı.

Yukatel Denizlispor'la dün 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yaptı. Dünkü karşılaşmada uzun süre forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular dar alanda oyun oynadı. Göztepe'de tedavileri süren Wallace Reis ile Deniz Kadah, antrenmanda yer almadı.

AA

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