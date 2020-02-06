Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den flaş Göztepe-Beşiktaş maçı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir kural hatası yapıldığı iddia edilen Göztepe-Beşiktaş için "Göztepe-Beşiktaş maçıyla ilgili bir müracaat var. Bu bizim işimiz değil. Gelen müracaatı MHK değerlendirecektir" dedi.

Olaylı Göztepe-Beşiktaş maçı hakkında konuşan Nihat Özdemir şunları söyledi:

"Göztepe-Beşiktaş maçıyla ilgili bir müracaat var. Bu bizim işimiz değil. Gelen müracaatı MHK değerlendirecektir, şu anda da değerlendirme aşamasında. Gaziantep FK'nın da bir müracaatı var. IFAB'a danışacaklar, karar verecekler, açıklama yapacağız."