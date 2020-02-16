Göztepe şov yaptı

Zorlu deplasmanda 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen müthiş oynayan İzmir ekibini zafere taşıyan golleri Serdar, Castro ve Halil attı. Göz-Göz’ün bir şutu da direkten döndü. Konyaspor galibiyeti ile 33 puana ulaşan İzmir temsilcisi yenilmezliğini 4 maça çıkartırken taraftarına umut verdi. Göztepe’nin lig 4.’sü Alanya ile arasında 6 puan fark var.

Süper Lig'de ikinci yarıya iyi başlayan ve hedefini Avrupa olarak belirleyen Göztepe, deplasmanda geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. 22. dakikada orta alanda gelişen Göztepe atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Serdar'ın vurduğu şut, direğe çarparak oyun alanına döndü. 34'te sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Shengelia'nın ceza sahası içine ortasında kontrol eden Ömer Ali'nin vurduğu şutta top ağlarla buluştu: 1-0. 39'da sağ kanatta gelişen Göztepe atağında, ceza sahası içinde Castro'nun verdiği pas ile topa sahip olan Serdar'ın şutu ağlarla buluştu: 1-1.

ÖNCE CASTRO, SONRA HALİL

İkinci yarıya Göztepe etkili başladı. 47'de Wilczek'in vuruşu yan ağlarda kaldı. 59'da Napoleoni kaleci tarafından yere düşürüldü. Hakem beyaz noktayı gösterdi ancak penaltı VAR kararıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 64'te Mak'ın sert şutunu kaleci Göktuğ kornere çeldi. 68'de Napoleoni'nin çevirdiği topta yaşanan karamblode Castro topu ağlara yolladı: 1-2. 74'te Serdar'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Halil'in aşırtma vuruşu Serkan'ın üstünden ağlarla buluştu. Maçı Göztepe 3-1 kazandı.

KONYA'DA COŞTULAR

Göztepe'nin son haftalardaki formda yıldızı Serdar Gürler, dün Konya'da da sahne aldı. Son 6 maçta 5 gol atan ve 3 asist yapan Serdar dün de attığı golle takımını ateşleyen isim oldu. Bir şutu da direkten dönen yıldız oyuncu takımının en çok çalışan isimlerinden birisi oldu. Serdar gol sayısını 6'ya çıkardı. Günün diğer başarılı ismi Andre Castro ise 69'daki nefis golüyle takımını öne geçiren isim oldu. Portekizli yıldız da gol sayısını 4'ü yükseltti. Maçın diğer yıldızı Halil Akbunar ise 76. dakikada attığı müthiş golle gol sayısını 5'e yükseltti.

Deplasmanda son mağlubiyetini 29 Aralık 2019'da Sivasspor'a 1-0 yenilerek alan Göztepe, yenilmezliğini gurbette üç, ligde 4 maça çıkardı. Ligin ikinci yarısına dış sahadaki 3-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle başlayan ve geçen hafta da deplasmanda Denizlispor ile golsüz berabere kalan Göz-Göz son üç deplasmanda 7 puan çıkarmayı başardı. 2 Kasım 2019'dan beri evinde gol dahi atamayan Konyaspor 536 dakika sonra ilk golünü Ömer Ali ile buldu.



PALUT'TAN SARI UYARI

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut başta 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alan futbolcuları, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu ve Alpaslan Öztürk olmak üzere tüm oyuncularına gereksiz yere sarı kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Palut, oyuncularına hakeme itiraz etmemelerini öğütledi





KORKMAZ SİFTAH YAPTI

Konyaspor'da göreve yeni gelen teknik direktör Bülent Korkmaz, Göztepe randevusuyla ilk kez takımının başında resmi bir maça çıktı. Aykut Kocaman'ın yerine göreve getirilen Korkmaz maçtan önce Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut'un yanına giderek, "hoş geldiniz" deyip başarılar diledi.



GÖZ-GÖZ NEREDE TARAFTARLARI ORADA

Yağmur çamur demeden, mesafe gözetmeden her nerede olursa olsun Göztepe'yi hiç bir maçında yalnız bırakmayan taraftarları Konyaspor deplasmanında da takımlarının yanındaydı. 42 bin seyirci kapasiteli Konya Büyükşehir Stadı'nda Göztepeli taraftarlar kendileri için ayrılan 2 bin 100 kişilik tribünü tıka basa doldurdu. İzmir'den karayoluyla çok sayıda Göztepeli taraftar 1100 kilometre uzaklıktaki Konya'ya akın ederken, çevre illerden de çok sayıda Göztepe taraftarı tribünde yerini aldı. Göztepeli taraftarlar gerek tezahüratları, gerekse tribün şovlarıyla maça renk kattı.

BURAK HAKERLER