Kim tutar Göztepe'yi

Göztepe, İzmir’de oynadığı maçta G.Antep FK’yı da elinden kaçırıp bir puana razı olurken, yenilmezliğini 5 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak ilk 5 için umudunu artırdı.

Süper Lig'de Göztepe fırtınası esmeye devam ediyor. Yeni mabedi Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'tan sonra G.Antep FK'yı ağırlayan Göz-Göz, sayısız fırsatı harcadığı maçta son dakikada yedeği golle 1 puan razı oldu. 2020 yılına fırtına gibi giren İzmir ekibi, yeni yılda hiç yenilgi yüzü görmedi.



YENİLMEZ ARMADA

Süper Lig'de son yenilgisini 20 Aralık 2019 tarihinde Sivasspor deplasmanında alan ve ilk yarıyı yenilgiyle kapatan Göztepe, 2020 yılında oynadığı 5 maçın 3'ünden galibiyetle ayrılırken, 2 maçı da beraberlikle noktaladı. İkinci yarıda 11 puan toplayan sarı-kırmızılılar, puanını 34'e çıkararak 8. sıradaki yerini de korudu.

50 YILLIK HASRET

İzmir'in köklü ekibi bu süreçte Antalya, Beşiktaş ve Konyaspor'u yenerek kritik maçlardan zaferle çıkarken, Denizli ve G.Antep FK ile yenişemedi. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör İlhan Palut ile çıkışını sürdürürken Avrupa hedefine bir adım daha yaklaştı. İlk 5 hedefine adım adım yürüyen sarı-kırmızılılar, 50 yıllık Avrupa hasretini dindirmek için tüm şartları zorlayacak.

12 MAÇIN 7'Sİ İZMİR'DE

Bu sezon sonunda Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefleyen Göztepe, fikstür avantajını da elinde bulunduruyor. Sarıkırmızılılar Spor Toto Süper Lig'de kalan 12 maçın 7'sini İzmir'de oynayacak. Göz-Göz, sahasında Başakşehir, Çaykur Rize, Trabzonspor, Alanya, Ankaragücü, G.Birliği ve Sivas'ı ağırlayacak. Deplasmanda ise sarı-kırmızılılar Kayserispor, Kasımpaşa, Malatya, F.Bahçe ve G.Saray'a konuk olacak.



JEROME'DAN MÜTHİŞ SİFTAH

Göztepe'de performansı sık sık eleştirilen Cameron Jerome, G.Antep FK maçında attığı golle 5 maçlık suskunluğuna son verdi. Yedek oturduğu maçta yeni golcü Kamel Wilczek'in yerine oyuna giren İngiliz futbolcu, sahaya çıktıktan 5 dakika sonra müthiş bir kafa vuruşuyla Göztepe'yi öne geçirdi. Gol sayısını 3'e çıkaran Jerome'un gol attığı 3 maçta Göz-Göz 7 puanı hanesine yazdırdı. Jerome, Göztepe'nin 1-0 aldığı Trabzon maçında takımının tek golünü atarken, 2-1 kazandığı G.Saray maçında ise gol perdesini açan isim olmuştu. Son iki maçta Konya ve G.Antep FK karşısında yedek oturan 33 yaşındaki golcü oyuncu attığı golle ilk on bire yeniden göz kırptı.



SONUNU GETİREMEDİ

G.Antep FK maçında uzatma dakikalarında yediği golle 1 puana razı olan Göztepe, 3 maçta daha aynı kaderi yaşadı. Başakşehir maçında skor 1-1 devam ederken, uzatma dakikalarında Skrtel'in attığı golle maçı kaybeden Göztepe, Yeni Malatya maçında 83'te Gökhan Töre'nin, Denizli maçında 86'da Estupinan'ın, G.Antep FK maçında da yine uzatma bölümünde Diarra'nın attığı gollerle galibiyetten olup sahadan beraberlikle ayrıldı.