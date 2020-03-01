Göztepe, Kayseri maçında hata yapmak istemiyor

Göz Göz şampiyonluğu hedefleyen zirvedeki 7 takımdan 8 maçta 13 puan almayı başarırken alt sıralardaki rakipleri önünde ise 11 maçta 17 puanlık bir kayıp yaşadı.

Süper Lig'de ikinci yarıda oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Göztepe'de yarın deplasmanda oynanacak olan Kayserispor maçı öncesi seferberlik ilan edildi. Ligde 34 puanla 8. sırada Avrupa mücadelesi veren Göz-Göz, oynadığı 22 maçta, zirve mücadelesi veren 7 ekibe karşı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alırken 15 puan toplayıp sadece 11 puanlık bir kayıp yaşadı.

ALTTAKİ TAKIMLARA 17 PUAN VERDİ

Ancak Göztepe altında sıralanan ekiplere karşı yaşadığı puan kayıplarıyla daha üst sıralara çıkma fırsatını değerlendiremedi. Göztepe, alt sıralarda yer alan 10 ekiple 11 kez karşı karşıya gelirken bu maçlardan 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi ile ayrıldı. İzmir ekibi bu süreçte sadece 16 puan toplarken, kaybı ise 17 puan oldu.

SADECE 4 GALİBİYET ALABİLDİLER

Sarı-kırmızılılar, sezonun en farklı yenilgisini 4-1'lik sonuçla düşme potasında yer alan Kasımpaşa önünde alırken Antalya ve G.Birliği'ne ise yenildi. Rize, Denizli, Malatya ve G.Antep FK ile ise berabere kalan Göztepe, bir tek Kayseri, Ankaragücü, Konya ve ikinci yarıda Antalya'yı yenmeyi başardı. Şimdi yarın son sıradaki Kayseri ile karşılaşacak olan Göztepe'de teknik heyet futbolculara uyarılarda bulunarak maça iyi motive olmalarını istedi.



ZİRVEDEKİLERE KÖK SÖKTÜRDÜ

Göztepe, şampiyonluk ve Avrupa mücadelesi veren üst sıralardaki rakiplere karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, ilk üç içinde yer alan Trabzonspor'u deplasmanda, G.Sarayı ise evinde yendi. Ayrıca ilk 6 içindeki Alanyaspor'u gurbette deviren İzmir ekibi, sahasında Beşiktaş'ı dize getirmeyi başardı. Göz-Göz, evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak rakibini elinden kaçırdı.

PALUT'LA DAHA GOLCÜ

Göztepe, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı 12 maçın 11'inde gol sevinci yaşamayı başardı. Sarı-kırmızılılar, genç teknik adam yönetiminde sadece 17. haftada 1-0 yenildiği Sivasspor karşılaşmasında rakip filelelri havalandıramadı. Palut'la 12 müsabakada 20 gol atan Göztepe maç başına 1.6 gol ortalaması yakaladı. Göz-Göz, eski çalıştırıcısı Tamer Tuna döneminde ise 9 maçta 8 gol attı.

TARAFTARDAN ÇIKARMA

Göztepe taraftarları yarın deplasmanda oynanacak olan Kayserispor maçı için Anadolu kentine çıkarma yapacak. Kadir Has Stadı'nda sarı-kırmızılı taraftarlar için bin 650 kişilik yer ayrılırken, maçın hafta içi oynanmasına rağmen kara ve havayoluyla taraftarlar Kayseri'ye akın edecek. Zorlu deplasman için toplam bin 700 kilometre mesafe kat edecek olan sarı-kırmızılılar, kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduracak. Göztepeli taraftarlar, pankart ve atkı şovları ve müthiş tezahüratlarıyla Göztepe'nin zafere ulaşmasında itici güç olacak.

BURAK HAKERLER