Göztepe ağır yaralı

Güçlü rakibi önünde zafere gidemeyen sarı kırmızılılar Demba Ba, Crivelli ve İrfan Can’In golleriyle yıkıldı. Gürsel Aksel Stadı’nda ilk yenilgisini yaşayan Göztepe galibiyet hasretini üç maça çıkardı.

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Göztepe, sahasında lider Başakşehir'e mağlup oldu: 0-3. 6. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahasına topla giren Napoleoni'nin sağ çaprazdan vurduğu şutta top kalenin sağ direğinin yanından az farkla auta çıktı. 27'de sağ kanattan yüklenen Başakşehir'de yapılan ortaya ceza sahası içinde yükselen Demba Ba'nın kafa vuruşunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı. 36'da orta alandan yüklenen Göztepe'de Napoleoni'nin pasıyla ceza sahasına giren Tripic'in sağ çaprazdan vurduğu şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 40'ta sol kanattan atak yapan Başakşehir'de Visca ceza sahası içine ortaladı. Demba Ba, vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

DEMBA BA SAHANIN YILDIZIYDI

57'de Aleksic'in uzun pasını Demba Ba, Crivelli'nin önüne indirdi. Fransız golcü ise düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2. 60'da sol kanattan yapılan ortaya az önce oyuna giren Wilczek yükseldi, kafa vuruşu direk dibinden dışarı çıktı. 83'te Epureanu, Jerome'u kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken düşürdüğü için doğrudan kırmızı kart gördü. 90+3'te Demba Ba'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan İrfan Can skoru belirledi: 0-3.





SAHAYI BAŞLARI ÖNDE TERKETTİLER

BEŞ maçlık yenilmezlik serisini Kayseri'de kaybeden Göztepe dün de Başakşehir'e yenilerek galibiyet hasretini üç maça çıkardı. Gaziantep FK ile berabere kaldıktan sonra Kayserispor'a deplasmanda 1-0 yenilen ve dün de Başakşehir'e mağlup olan Göztepe son üç maçta 8 puan kaybederek taraftarlarını kahretti. Yeni mabedi Gürsel Aksel Stadı'nda ilk yenilgisini de Başakşehir önünde alan Göztepe'yi yıkan gollerden ilkini eski oyuncusu Demba Ba attı. Demba Ba gol sonrasında sevinmedi. Son üç maçta sadece 1 gol atıp kalesinde 5 gol gören Göztepeli futbolcular gelen şok yenilgiyle adeta yıkıldı. Göztepe İzmir'de 5 maç sonra da ilk yenilgisini tattı.



TARAFTAR YİNE ŞOV YAPTI

Göztepe tribünleri Gürsel Aksel Stadı'nı dünkü Başakşehir maçında tıka basa doldurdu. Hafta içinde sınırlı sayıda satışa sunulan biletleri tamamen tüketen Göztepeliler, yeni mabedlerinde Beşiktaş ve G.Antep FK'nın ardından üçüncü kez tribünde yer aldı. Stadı bayrak, flama ve pankartlarla sarı-kırmızılı renklerle donatan sarı-kırmızılı taraftarlar tribünde şov yaptı. Tribünler 90 dakika boyunca susmadan takıma büyük bir destek verirken, maç öncesi de taraftarlar futbolcuları tek tek çağırıp, alkışlayarak moral verdi. 25 bine yakın taraftar Güzelyalı'yı 'Göz-Göz Göztepe' sesleriyle inletti.

GÖZ-GÖZ, PALABIYIK İLE KAZANAMIYOR

Maçın Ankara bölgesi FIFA kokartlı hakemi Ali Palabıyık, Göztepe'nin 12. maçını yönetti. Göztepe Palabıyık'ın yönettiği 11 maçın sadece 1'ini kazanırken 4 maç berabere bitmiş 6 maçı ise kaybetmişti. Palabıyık söz konusu maçlarda 29 sarı 2 de kırmızı kart çıkartmıştı. Palabıyık'ın yönettiği Başakşehir maçlarında ise İstanbul ekibi 18 maçın 10'unu kazanırken 7 maç berabere bitmiş ve bir kez kaybetmişti.

ESKİ DOSTLAR BU KEZ RAKİP

Göztepe'nin sezon başında Başakşehir'den aldı-aldığı Soner Aydoğdu ve Stefano Napoleoni maça 11'de başlarken Marcio Mossoro yedek soyundu. Sarı-kırmızılı ekibin 2016-2017 sezonunda görev yapan Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk ile 2017-2018 sezonunda sarı-kırmızı ekipte forma giyen Demba Ba'da eski takımlarına rakip oldu.

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