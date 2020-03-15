Göz-Göz nereye?

Beş maçlık yenilmezlik serisini Kayseri maçında kaybeden Göz-Göz, son 4 maçta ilk 5 hedefinden hızla uzaklaştı. Son üç maçında gol dahi atamayan sarı-kırmızılıların hali taraftarlarının tepkisini çekti

Süper Lig'de teknik direktör İlhan Palut'un göreve gelmesiyle çıkışa geçen Göztepe, son dört maçta aldığı kötü sonuçlarla hayal kırıklığı yaşattı. Gaziantep FK beraberliğinin ardından önce Kayserispor'a, ardından Başakşehir'e ve son olarak da Kasımpaşa'ya mağlup olan sarı-kırmızılılar 4 maçta 11 puan kaybedip 34 puanda kalınca Avrupa hedefinden de hızla uzaklaştı. Sakat, cezalı ve formsuzlukların artmasıyla çöküş yaşayan sarıkırmızılılar taraftarların da tepkisine hedef oldu. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan sarı-kırmızılıların savunma ve hücum hattı da son üç maçta S.O.S verdi. Göztepe, Kayseri (1-0), Başakşehir (3-0) ve Kasımpaşa (2-0) karşılaşmalarında kalesinde toplamda 6 gol görürken, gol atmayı ise başaramadı.



GALİBİYETE HASRET

Salı günü İzmir'de erteleme maçında Çaykur Rize ile karşılaşacak olan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, kötü gidişe son vermek için futbolcularıyla toplantı yaparak sert uyarılarda bulundu.



DÜŞME POTASINA İKRAM BİTMİYOR

Göztepe'nin son 3 maçta aldığı yenilgilerin ikisi düşme potasındaki rakiplerine karşı oldu. Sarı-kırmızılılar, 24. hafta deplasmanda son sıradaki Kayserispor'a 1-0 yenilerek şaşırtırken, önceki gün de yine gurbette karşılaştığı 16. sıradaki Kasımpaşa'ya 2-0 yenilerek ağır yara aldı. Düşme potasındaki rakiplerine 6 puanı altın tepside sunarak adeta can veren Göz-Göz'ün geçen yılki hastalığı hortladı. Sarı-kırmızılılar geçen sezon da son sıradaki Alanyaspor, Akhisarspor ve Erzurumspor yenilgileriyle büyük yara almış, kümede kalmayı son hafta evinde Ankaragücü'nü yenerek ancak garantilemişti.

JEROME DE KART CEZASI SINIRINDA

Göztepe'de Alpaslan ve Serdar'ın sakatlıkları, Soner'in de cezası nedeniyle oynamadığı Kasımpaşa maçında Jerome gördüğü sarı kartla sınıra dayandı. Jerome'un yanı sıra Halil ve Poko da 3'er sarı karta ulaşırken, bu oyuncular Rize maçında kart görmeleri halinde İzmir'de oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.



Taraftarlar böyle isyan etti

@OgzOzky: Kötü futbol, ruhsuz futbolcular ve hak edilen bir mağlubiyet.

@Semihyasar35: Yazıklar olsun, başka bir şey söylemiyorum.

@Floydiian: Bu rezilliği nasıl izah edeceksiniz, aklım hayalim almıyor.

@stpc1925: İlhan-Sepil A.Ş. ile bu kadar. Ne topçu var, ne sistem.

@denizjeo: Skandal

@talhacaz: Corona'ya bağlayın.

@Mustafagr83: Takımın içine ruhsuzluk virüsü girmiş.

@zibidiliakis: Corona hikaye bizi Göztepe bitirecek.

@uykuluadam9: Bunca taraftarı futboldan soğuttuğunuz için teşekkürler.



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