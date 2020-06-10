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'de futbolcular ve görevlilere Kovid-19 testi yapıldı

'in 27. haftasında Cuma günü 'u ağırlayacak olan 'de futbolcularla maçta görev alacak kişilere Kovid-19 testi yapıldı.

Göztepe'de futbolcular ve görevlilere Kovid-19 testi yapıldı

10.06.2020, 14:49

Maç için hazırlıklarını sürdüren futbolcular Adnan Süvari Tesislerinde, maçta görev yapacak olan personel, basın mensupları, polisler ve özel güvenlik görevlileri de Gürsel Aksel Stadında Kovid-19 ve antikor testine tabi tutuldu. Bu isimlerin test sonuçlarına göre, maçta görev alıp alamayacaklarının belli olacağı ifade edildi.

AA

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