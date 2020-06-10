Maç için hazırlıklarını sürdüren futbolcular Adnan Süvari Tesislerinde, maçta görev yapacak olan personel, basın mensupları, polisler ve özel güvenlik görevlileri de Gürsel Aksel Stadında Kovid-19 ve antikor testine tabi tutuldu. Bu isimlerin test sonuçlarına göre, maçta görev alıp alamayacaklarının belli olacağı ifade edildi.
AAGöztepe Stadı, Trabzonspor maçına hazır Göztepe, taraftarının formalarını tribüne taşıyor
Göztepe'de futbolcular ve görevlilere Kovid-19 testi yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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