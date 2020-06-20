Yeni Malatyaspor - Göztepe CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak maçı hakem Özgür Yankaya ve ekibi yönetecek. Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında 3 puanı alarak, çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Göztepe ise corona virüsü salgını sonrası ilk galibiyetini almak istiyor.



İLK 11'LER

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Acquah, Gökhan, Robin, Fofana, Umut



Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Mossoro, Serdar, Wilczek