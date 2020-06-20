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Haberler Göztepe Yeni Malatyaspor - Göztepe (CANLI ANLATIM)

- (CANLI ANLATIM)

'in 28. haftasında BTC Türk , sahasında İzmir temsilcisi 'yi ağırlıyor. Bu yıl istenilen performansın oldukça altına düşen BTC Türk Yeni Malatyaspor galibiyet alarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. İzmir ekibi Göztepe ise, salgın sonrası ilk zaferi alma peşinde.

Yeni Malatyaspor - Göztepe CANLI ANLATIM

20.06.2020, 20:16 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020,20:48

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak maçı hakem Özgür Yankaya ve ekibi yönetecek. Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında 3 puanı alarak, çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Göztepe ise corona virüsü salgını sonrası ilk galibiyetini almak istiyor.

İLK 11'LER
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Acquah, Gökhan, Robin, Fofana, Umut

Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Mossoro, Serdar, Wilczek

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