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Haberler Göztepe Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

, maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

28.06.2020, 14:07

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe, hazırlıklarına izin yapmadan başladı. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam oynanan Alanyaspor karşılaşmasında uzun süre forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Maçta kısa süre forma giyen veya oynamayan futbolcular ise antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaparken, ikinci bölümdeyse dar alanda oyun çalışması yaparak günü tamamladı.

İHA

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